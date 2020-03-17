Украина уже потратила миллиард долларов, чтобы удержать курс гривны

Лишь с начала 2020 года Национальный банк Украины потратил 1 миллиард долларов, чтобы удержать гривну на относительно стабильном уровне. Впрочем, в НБУ уверяют, что в целом ситуация стабильная, а золотовалютные резервы страны до сих пор превышают 25 миллиардов долларов.

Нацбанк до сих пор остается сторонником "плавающего" курса гривни, но имеет достаточные резервы для "сглаживания" углов, заявил во время брифинга заместитель главы НБУ Олег Чурій.

К слову Валютных ограничений не будет: в НБУ заверили, что резервов достаточно

По его словам, из-за нестабильной ситуации на протяжении последних двух недель в целом с начала года Украина потратила почти миллиард долларов, чтобы удержать гривну. Впрочем ситуация в целом положительная, в частности через 8 миллиардов долларов, которые Нацбанк в прошлом году выкупил при укреплении курса гривни.

Сейчас наши резервы на достаточном уровне – они составляют более 25 миллиардов долларов. Мы и в дальнейшем будем продолжать политику "сглаживания колебаний", ведь это необходимо для сохранения стабильности на валютном рынке,

- объяснил Олег Чурий.

Он также заверил, что НБУ продает ровно столько валюты, сколько это нужно". Более ощутимые проблемы с падением курса на валютном рынке он объяснил трудностями с поставкой валюты в Украине, вызванных ограничениями через коронавирус.

Экономические проблемы в Украине из-за коронавируса: коротко

Эпидемия коронавирус ощутимо отразился на экономике Украины и в экономическом плане затронула едва ли не каждого украинца. Так, за 9 дней курс доллара подорожал более чем на 3 гривни и не прекращает дорожать.

Впрочем это только по официальным данным Национального банка, на наличном рынке ситуация еще хуже. Более того, ежедневно курс гривны только продолжает падать. И это при том, что НБУ тратит деньги на то, чтобы удерживать относительную "стабильность" национальной валюты.