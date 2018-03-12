Украина взяла третье "золото" на Паралимпиаде
В ночь на 12 марта украинец Игорь Рептюх получил третье "золото" для украинской сборной.
Об этом сообщает Национальный спортивный комитет.
Рептюх победил в мужских лыжных индивидуальных гонках (свободным стилем) протяженностью в 20 км.
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Напомним, первую медаль на Паралимпиаде-2018 для Украины получила Людмила Ляшенко, которая пришла третьей в биатлонной гонке на 6 километров среди спортсменок стоя.
Повний розклад Паралімпіади-2018 та коли змагатимуться українці
Источник: 24 Канал
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