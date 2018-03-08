Украина за год заработала на космических ракетах более 4 миллиардов

С 2017 год предприятия ракетно-космической отрасли Украины заработали 4,6 миллиарда гривен. При этом расходы на развитие отрасли из государственного бюджета продолжают сокращаться.

Об этом пишет издание gazeta.ua, ссылаясь на данные председателя Государственного космического агентства Украины по 2017 год.

Общий объем валовой продукции на предприятиях ракетно-космической отрасли составил более 5,4 миллиардов гривен.

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Сейчас в управлении ГКАУ есть 26 предприятий и организаций космической отрасли. При этом финансирование этой отрасли сокращается. Так, в госбюджете на 2017 год на финансирование космической отрасли было предусмотрено 2,91 миллиарда гривен, что на 14,2% меньше, чем в 2016 году.

По итогам первого полугодия 2017 года загрузка мощностей предприятий космической отрасли составила 30,9%, что на 3,2% меньше этого же периода 2016 года.