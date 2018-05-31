Украина заявила о своём демарше в отношении поведения Кремля, – Геращенко о переговорах в Минске

Недавняя встреча в Минске, которая состоялась 30 мая, была очень тяжелая, ведь обсуждались такие ключевые темы как эскалация конфликта, которая наблюдается на всей линии фронта, гибель украинских военных и гражданских, в том числе детей, а также вопросы освобождения заложников.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала представительница Украины в ТКГ Ирина Геращенко.

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По ее словам, украинская сторона предложила трехсторонний контактной группе принять совместное заявление и осудить убийство украинских детей, требовать от всех сторон прекратить огонь, особенно, когда начинаются школьные каникулы, а также разблокировать процесс освобождения заложников и осудить участие РФ в катастрофе малайзийского "Боинга". Ведь на днях вышла официальная информация от международной следственной группы о причастности России к страшной трагедии.

Конечно, представители России отказались от всех этих трех пунктов, чем только подтвердили причастность РФ к войне на Донбассе. Украинская сторона заявила о нашем демарш в отношении такого поведения России и ее "марионеток,

– отметила Геращенко.

Нардеп рассказала, что тревожным моментом вчерашних переговоров в Минске было то, что Россия усилила свою риторику о необходимости прямых переговоров.

Уверяю, что украинская власть о каких-то прямых переговорах с "марионетками" Кремля говорить не будет, это невозможно,

– отметила представительница Украины в ТКГ.

Ирина Геращенко добавила, что Минский формат является трехсторонним: Украина, страдающая от российской агрессии, Россия, которая несет полную ответственность за войну на Донбассе, ОБСЕ – модератор процесса и приглашенные туда представители.