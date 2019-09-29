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      Украина закрыла часть Черного моря из-за ракетных стрельб

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      Запуск ракеты Р-360 ракетного комплекса РК-360 "Нептун"
      Запуск ракеты Р-360 ракетного комплекса РК-360 "Нептун" / Стопкадр из видео СНБО

      Украина закрыла для полетов часть Черного моря в районе Одесской области. Там 3-4 октября состоятся ракетные стрельбы с территории Государственного испытательного полигона "Алибей".

      В эти дни будет ограничен доступ к мысам "Калфа", "Ледники" и 1-10 километра морской косы от Лебедевки на побережье Черного моря, предупредили в ВСУ.

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      Во время августовских пусков на полигоне "Алибей" было выдано соответствующее извещение NOTAM (Notice to Airmen) о предстоящих ракетных стрельбах. Через несколько суток после того, как Россия перекрыла прилегающий к этому район для проведения своих стрельб.

      Район ракетних стрільб на Одещині 4 та 5 жовтня 2019 року
      Район ракетных стрельб в Одесской области 4 и 5 октября / Карта: Украинский милитарный портал

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины авиация Чорное море Оружие Новости Одессы Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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