Украина закрыла часть Черного моря из-за ракетных стрельб

Украина закрыла для полетов часть Черного моря в районе Одесской области. Там 3-4 октября состоятся ракетные стрельбы с территории Государственного испытательного полигона "Алибей".

В эти дни будет ограничен доступ к мысам "Калфа", "Ледники" и 1-10 километра морской косы от Лебедевки на побережье Черного моря, предупредили в ВСУ.

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Во время августовских пусков на полигоне "Алибей" было выдано соответствующее извещение NOTAM (Notice to Airmen) о предстоящих ракетных стрельбах. Через несколько суток после того, как Россия перекрыла прилегающий к этому район для проведения своих стрельб.



Район ракетных стрельб в Одесской области 4 и 5 октября / Карта: Украинский милитарный портал