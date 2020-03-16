Украина закрывает границы: какая ситуация на КПП

В связи с карантином Украина закрывает границы. 16 марта в полночь прекратили работу примерно сотня контрольных пунктов пропуска. А также примерно полсотни пешеходных переходов на границе. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Кого будут пропускать

В Украину теперь не будут пропускать иностранцев. В то же время въехать в страну граждане других государств смогут, если имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, а также – работники иностранных дипломатических представительств, водители и обслуживающий персонал грузовиков. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Сроки

Украинцы же могут вернуться в страну в любое время. Но в СНБО советуют сделать это до конца этих суток. Ведь с 17 марта останавливаются регулярные международные пассажирские перевозки на всех пунктах пропуска. Ограничения будут действовать до 3 апреля.

Ситуация на КПП Харьковщины

В Харьковской области 7 КПП временно закрыли полностью. 3 работают в ограниченном режиме – в частности КПП "Гоптовка" на границе с Белгородской областью. Там уже с полуночи начали работать в новых условиях: пешеходам пройти нельзя, а вот автобусам и автомобилям проехать пока позволяют. Автобусное сообщение закроют 17 марта.

"Мы стали свидетелями того, как россиян возвращаются обратно в Белгородскую область. Завернули примерно 15 иностранцев точно. Большинство не знали новых правил. Гражданка Украины везла внучку – маленькую школьницу-россиянку, ее не пустили. Сейчас она вынуждена ждать на границе. Они также не знали о новых правилах пересечения украинской границы. Большинство людей соглашаются с тем, что карантинные меры необходимы", – рассказала корреспондент 24 канала Анна Черненко.

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Ситуация на КПП "Гоптовка", что на Харьковщине / фото 24 канал



Простые правила, которые могут спасти жизнь / Картинка 24 канала