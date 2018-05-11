Украина заняла второе место по распространению смертельной болезни
Украина вошла в пятерку лидеров стран мира по распространению мультирезистентного (устойчивого к лекарствам) туберкулеза.
Такой рейтинг опубликовала ООН в Twitter.
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"Ежегодно около 30 тысяч украинцев заражаются туберкулезом", – говорится в сообщении.
В ООН также отметили, что ежедневно 11 человек умирают от туберкулеза.
Согласно официальной статистике, первое место занимает Россия, второе – Украина, после нее Узбекистан, Казахстан и Румыния.
К слову, медики зафиксировали в Харькове в Дергачевском районе случай дирофиляриоза – опасной инфекции, которую переносят комары.
Источник: 24 Канал
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