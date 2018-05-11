Украина заняла второе место по распространению смертельной болезни

Украина вошла в пятерку лидеров стран мира по распространению мультирезистентного (устойчивого к лекарствам) туберкулеза.

Такой рейтинг опубликовала ООН в Twitter.

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"Ежегодно около 30 тысяч украинцев заражаются туберкулезом", – говорится в сообщении.

В ООН также отметили, что ежедневно 11 человек умирают от туберкулеза.

Украина входит в пятерку стран мира с самым высоким уровнем мультирезистентного (устойчивого к лекарствам) туберкулеза. Ежегодно около 30 тысяч украинцев заражаются туберкулезом. 11 человек, по официальной статистике, ежедневно умирают от туберкулеза. pic.twitter.com/qUbMTPn4TM — ООН (@UnitedNationsRU) May 11, 2018

Согласно официальной статистике, первое место занимает Россия, второе – Украина, после нее Узбекистан, Казахстан и Румыния.

К слову, медики зафиксировали в Харькове в Дергачевском районе случай дирофиляриоза – опасной инфекции, которую переносят комары.