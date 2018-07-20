Украина запретила въезд российскому журналисту Соловьеву: появилась резкая реакция МИД РФ

Министерство иностранных дел России возмутилось по поводу запрета СБУ на въезд в Украину сроком на три года главе Союза журналистов РФ Владимиру Соловьеву.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД России.

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Так, российское ведомство обвинило украинскую власть в якобы стремлении не допустить какие-либо контакты между журналистами Украины и России.

По мнению официального Киева, "национальная безопасность" состоит в необходимости тотальной зачистки информационного пространства, раскрутке антироссийской истерии в медиа-пространстве страны и предотвращении любых попыток украинских и российских информационных структур выйти на прямой диалог,

– возмутились в МИД РФ.

При этом, в министерстве цинично добавили, что стремление союза журналистов России, который возглавляет Соловьев, "к диалогу с украинскими коллегами является естественным, ведь это профессиональный подход, направленный на развитие институтов массовой информации в обеих странах, деполитизацию медиасферы и соблюдение высоких стандартов журналистской этики".

Напомним, недавно стало известно, что еще в феврале 2018 года главе Союза журналистов Российской Федерации Владимиру Соловьеву запретили въезд в Украину.