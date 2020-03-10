Украина завершила зимний сезон с рекордными запасами газа в хранилищах

В подземных хранилищах Украины по состоянию на начало марта объемы газа составили почти 16 миллиардов кубометров. А это в 1,5 – 2 раза больше, чем обычно по состоянию на эту дату.

О рекордных запасах газа свидетельствуют данные оператора газовых хранилищ Украины компании "Укртрансгаз".

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По состоянию на 8 марта в хранилищах 15,8 миллиарда кубометров. В сравнении, например, с мартом 2015 года объемы газа в хранилищах вдвое больше. Тогда они составляли 7,9 миллиарда кубометров.

В течение отопительного сезона, то есть с октября 2019 года, украинцы использовали 5,97 миллиарда кубометров газа из хранилищ. А это меньше, чем треть всего газа, закачанного туда на зиму.

Почему так много газа осталось в хранилищах

из-за теплой зимы уменьшились расходы газа на отопление;

накануне 2020 года "Нафтогаз" закачал дополнительные объемы газа. Так как тогда существовал высокий риск того, что Россия прекратит транзит газа в Европу. Из-за этого Украине было бы сложнее импортировать газ.

Что известно о запасах газа в хранилищах

В подземных хранилищах Украины по состоянию на 25 января было 17,24 миллиарда кубометров газа. Тогда запасы сократились на 20,9%, или на 4,54 миллиарда кубометров с начала сезона;

В конце октября 2019 года Украина прекратила закачивать газ в свои хранилища. Его начали использовать на время отопительного сезона;

Ранее экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что Украина выйдет из отопительного сезона с избытком запасов газа в подземных хранилищах.

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