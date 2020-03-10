Украина завершила зимний сезон с рекордными запасами газа в хранилищах
В подземных хранилищах Украины по состоянию на начало марта объемы газа составили почти 16 миллиардов кубометров. А это в 1,5 – 2 раза больше, чем обычно по состоянию на эту дату.
О рекордных запасах газа свидетельствуют данные оператора газовых хранилищ Украины компании "Укртрансгаз".
Обратите внимание Обвал фондовых рынков и падение цен на нефть: что известно о причинах и вероятных последствиях кризиса
По состоянию на 8 марта в хранилищах 15,8 миллиарда кубометров. В сравнении, например, с мартом 2015 года объемы газа в хранилищах вдвое больше. Тогда они составляли 7,9 миллиарда кубометров.
В течение отопительного сезона, то есть с октября 2019 года, украинцы использовали 5,97 миллиарда кубометров газа из хранилищ. А это меньше, чем треть всего газа, закачанного туда на зиму.
Почему так много газа осталось в хранилищах
- из-за теплой зимы уменьшились расходы газа на отопление;
- накануне 2020 года "Нафтогаз" закачал дополнительные объемы газа. Так как тогда существовал высокий риск того, что Россия прекратит транзит газа в Европу. Из-за этого Украине было бы сложнее импортировать газ.
Что известно о запасах газа в хранилищах
- В подземных хранилищах Украины по состоянию на 25 января было 17,24 миллиарда кубометров газа. Тогда запасы сократились на 20,9%, или на 4,54 миллиарда кубометров с начала сезона;
- В конце октября 2019 года Украина прекратила закачивать газ в свои хранилища. Его начали использовать на время отопительного сезона;
- Ранее экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что Украина выйдет из отопительного сезона с избытком запасов газа в подземных хранилищах.
Какие цены на газ в Украине
- Оптовая цена на газ для населения в феврале 2020 года составляла 3,95 тысячи гривен за тысячу кубометров. А это самая низкая стоимость, начиная с апреля 2016 года. Кроме того, это на 15% меньше, чем было в январе 2020 года;
- В "Нафтогазе" анонсировали снижение цен на газ для промышленности. С 1 марта для этой категории потребителей газ стал дешевле почти на 15%. Минимальная цена составляет 3 тысячи 981 гривну за тысячу кубометров, максимальная – 4 тысячи 606 гривен.