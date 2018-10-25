Украина завоевала еще одну серебряную медаль на "Играх непобежденных"

Украинская сборная продолжает собирать награды на "Играх непобежденных" в Австралии. Утром 25 октября серебряную медаль в копилку Украины одержал Юрий Дмитренко по метанию диска.

Украинец Юрий Дмитренко занял второе место.

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Обойти его смог лишь американец Майкл Антони.



Участники на соревновании метание диска

Также сегодня наши Непобежденные проходят квалификацию по стрельбе из лука и будут соревноваться в легкой атлетике.

Отметим, что 24 октября был поистине урожайный день – наши ветераны завоевали 7 медалей – пять серебряных и 2 бронзовых медали в соревнованиях по пауэрлифтингу, плавания и в индивидуальных заплывах. В частности, Владимир Король получил аж 3 медали в заплывах на 50 и 100 метров.

Напомним, до этого на Invictus Games два золота украинцы выиграли в дисциплине гребля на тренажерах.

Что такое "Игры Непобежденных"?Международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, которые в 2014 году основал британский принц Гарри. Цель соревнований – честь военных ветеранов, поддержка их реабилитации и адаптационная помощь людям, которые были ранены и потеряли здоровье во время военной службы.