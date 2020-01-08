Украина ждет от Ирана разрешения на вылет самолетов для транспортировки погибших украинцев

Украина ожидает разрешения от иранской стороны на вылет двух самолетов в Иран. Ими будет транспортироваться тела украинцев, погибших в авиакатастрофе близ Тегерана.

О готовности украинских самолетов к вылету сообщили в Фейсбуке СНБО.

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Сейчас идут переговоры с иранской стороной о подтверждении безопасного вылета для двух украинских самолетов, которые должны транспортировать погибших украинцев,

– говорится в сообщении.

Самолеты предоставляют Минобороны Украины и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Они будут готовы вылететь сразу после решения Ираном вопросов безопасности.

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