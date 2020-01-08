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      Украина ждет от Ирана разрешения на вылет самолетов для транспортировки погибших украинцев

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      Украина готова к вылету самолетов для транспортировки погибших украинцев из Ирана / rbc.ua

      Украина ожидает разрешения от иранской стороны на вылет двух самолетов в Иран. Ими будет транспортироваться тела украинцев, погибших в авиакатастрофе близ Тегерана.

      О готовности украинских самолетов к вылету сообщили в Фейсбуке СНБО.

      Читайте детально: Украинский самолет разбился в Иране, на борту было 177 человек: последние новости, фото, видео

      Сейчас идут переговоры с иранской стороной о подтверждении безопасного вылета для двух украинских самолетов, которые должны транспортировать погибших украинцев,
      – говорится в сообщении.

      Самолеты предоставляют Минобороны Украины и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Они будут готовы вылететь сразу после решения Ираном вопросов безопасности.

      Предварительные списки погибших: В авиакатастрофе в Иране разбились 11 украинцев

      Основное об авиакатастрофе украинского самолета в Иране

      • Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января. Катастрофа произошла вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет упал сразу после взлета.
      • По предварительным данным, на борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.
      • Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.
      • При Совете национальной безопасности и обороны Украины по поручению президента Владимира Зеленского создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.
      • В Департаменте консульской службы МИД Украины создана оперативная кризисную группу, телефон горячей линии – 238 17 77.
      • Предварительная причина аварии – техническая неисправность двигателя. Окончательную озвучат после решения специальной комиссии.
      • В МАУ заявили, что самолет 6 января 2020 года прошел техническое обслуживание и был исправен.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране СНБО авиация МАУ Жертвы Алексей Данилов Постраждалі Міністерство оборони України ГСЧС
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