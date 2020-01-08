Украина ждет от Ирана разрешения на вылет самолетов для транспортировки погибших украинцев
Украина ожидает разрешения от иранской стороны на вылет двух самолетов в Иран. Ими будет транспортироваться тела украинцев, погибших в авиакатастрофе близ Тегерана.
О готовности украинских самолетов к вылету сообщили в Фейсбуке СНБО.
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Сейчас идут переговоры с иранской стороной о подтверждении безопасного вылета для двух украинских самолетов, которые должны транспортировать погибших украинцев,
– говорится в сообщении.
Самолеты предоставляют Минобороны Украины и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Они будут готовы вылететь сразу после решения Ираном вопросов безопасности.
Предварительные списки погибших: В авиакатастрофе в Иране разбились 11 украинцев
Основное об авиакатастрофе украинского самолета в Иране
- Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января. Катастрофа произошла вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет упал сразу после взлета.
- По предварительным данным, на борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.
- Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.
- При Совете национальной безопасности и обороны Украины по поручению президента Владимира Зеленского создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.
- В Департаменте консульской службы МИД Украины создана оперативная кризисную группу, телефон горячей линии – 238 17 77.
- Предварительная причина аварии – техническая неисправность двигателя. Окончательную озвучат после решения специальной комиссии.
- В МАУ заявили, что самолет 6 января 2020 года прошел техническое обслуживание и был исправен.