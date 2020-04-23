Украина живет во время крупнейшего кризиса: Буславец обнародовала долги за электроэнергию

С января 2020 года по конец апреля население Украины накопило "колоссальные" долги перед поставщиками электроэнергии. Сегодня эти долги достигают 4,7 миллиарда гривен.

Об этом заявила временная исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец во время онлайн-конференции, передает 24 канал.

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Руководительница Минэнергетики, в частности, отметила, что Украина живет во время крупнейшего кризиса за всю историю.

"И электроэнергетика является неотъемлемой частью этого кризиса. Мы уже видим сегодня кризис неплатежей", – подчеркнула Буславец.

Она отметила, что поставщики универсальных услуг, которые поставляют электроэнергию населению, задолжали 5 миллиардов гривен перед Укрэнерго. 4,7 миллиарда гривен из них возникли из-за задолженности населения.

Укрэнерго, со своей стороны, задолжало более 8 миллиардов гривен государственному предприятию "Гарантированный покупатель". А это делает невозможным исполнение последним обязательств перед "зеленой" генерацией.

По словам Буславец, "Гарантированный покупатель" в целом имеет более 10 миллиардов гривен долгов. В частности,

перед производителями возобновляемой энергетики – 6,3 миллиарда гривен,

перед Энергоатомом – 4 миллиарда гривен,

перед Укргидроэнерго – 200 миллионов гривен.

В то же время чиновница отметила, что поручение Кабмина о неотключении за неуплату потребители восприняли как возможность не платить.

Люди не понимают, что электроэнергия в наших домах есть благодаря самоотверженной работе всех энергетиков. Но этим энергетикам надо платить зарплату, энергетическим компаниям нужно платить налоги. Необходимо выходить к людям с месседжем, чтобы они были частью этого процесса и понимали свою ответственность. Надо платить за полученный ресурс, потому что полная темнота – хуже пандемии,

– считает Буславец.

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Онлайн-конференция с участием руководительницы Минэнерго Ольги Буславец: видео

Что предшествовало этому заявлению Буславец