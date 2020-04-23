Украина живет во время крупнейшего кризиса: Буславец обнародовала долги за электроэнергию
С января 2020 года по конец апреля население Украины накопило "колоссальные" долги перед поставщиками электроэнергии. Сегодня эти долги достигают 4,7 миллиарда гривен.
Об этом заявила временная исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец во время онлайн-конференции, передает 24 канал.
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Руководительница Минэнергетики, в частности, отметила, что Украина живет во время крупнейшего кризиса за всю историю.
"И электроэнергетика является неотъемлемой частью этого кризиса. Мы уже видим сегодня кризис неплатежей", – подчеркнула Буславец.
Она отметила, что поставщики универсальных услуг, которые поставляют электроэнергию населению, задолжали 5 миллиардов гривен перед Укрэнерго. 4,7 миллиарда гривен из них возникли из-за задолженности населения.
Укрэнерго, со своей стороны, задолжало более 8 миллиардов гривен государственному предприятию "Гарантированный покупатель". А это делает невозможным исполнение последним обязательств перед "зеленой" генерацией.
По словам Буславец, "Гарантированный покупатель" в целом имеет более 10 миллиардов гривен долгов. В частности,
- перед производителями возобновляемой энергетики – 6,3 миллиарда гривен,
- перед Энергоатомом – 4 миллиарда гривен,
- перед Укргидроэнерго – 200 миллионов гривен.
В то же время чиновница отметила, что поручение Кабмина о неотключении за неуплату потребители восприняли как возможность не платить.
Люди не понимают, что электроэнергия в наших домах есть благодаря самоотверженной работе всех энергетиков. Но этим энергетикам надо платить зарплату, энергетическим компаниям нужно платить налоги. Необходимо выходить к людям с месседжем, чтобы они были частью этого процесса и понимали свою ответственность. Надо платить за полученный ресурс, потому что полная темнота – хуже пандемии,
– считает Буславец.
Интересно Украина может сэкономить на энергоимпорте 5 – 6 миллиардов долларов, – НБУ
Онлайн-конференция с участием руководительницы Минэнерго Ольги Буславец: видео
Что предшествовало этому заявлению Буславец
- С 18 марта в Украине действует ряд законов, направленных на противодействие распространению коронавируса и поддержку населения и бизнеса в условиях карантина.
- В частности, на период карантина не начисляют штрафы и пеню за неуплату жилищно-коммунальных услуг, запрещено останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме, запрещено принудительное выселение граждан за неуплату жилищно-коммунальных услуг.
- Кабмин призывает население оплачивать коммунальные услуги через онлайн-сервисы. Кроме того, в начале апреля правительство анонсировало возможность оплаты коммунальных услуг для пенсионеров через "Укрпочту" или телефонные "горячие линии" банков.
- 22 апреля Кабмин увеличил с двух до трех месяцев срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг получателями жилищных субсидий и льгот, при наличии которой жилищная субсидия не назначается.
- По данным Минрегиона, по состоянию на 1 марта 2020 года задолженность населения за потребленные коммунальные услуги (без учета газа и электроэнергии) составила 32,69 миллиарда гривен.
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