Трагедия произошла 30 января, однако известно о ней стало известно только сейчас. Почему напали на украинца в Братиславе и задержали ли нападающего – сообщает 24 Канал со ссылкой на Aktuality.sk.

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Что известно о смерти украинца в Братиславе

В Братиславе до смерти забили бездомного гражданина Украины. В четверг, 30 января, мужчину нашли с серьезными травмами головы и тела напротив ТЦ "Нивы". Украинца госпитализировали в местную больницу Ружинова, одна спасти его не удалось – в пятницу, 31 января, он умер.

По данным СМИ, бездомного якобы поймали на краже в магазине New Yorker. Подозревают, что избить гражданина Украины могли сотрудники частной службы безопасности (SBS) и сотрудники полиции, которые патрулируют в братиславском районе Ружинов.

В настоящее время началось расследование. В СМИ утверждают, что заявление подал фельдшер, который лечил украинца. При осмотре он предположил, что на него могли напасть правоохранители. Сейчас известно, что дело расследует также Управление инспекции. В СМИ утверждают, что именно этот факт подтверждает вероятные противоправные действия полиции.

Дело о смерти украинца открыли по статье об убийстве. В полиции отмечают, что продолжаются процессуальные действия, поэтому отказываются раскрывать детали или комментировать трагедию.

Известно, что следствие рассматривает несколько версий смерти украинца. В МВД Словакии отмечают, что пока рано говорить, что причиной смерти стала жестокость правоохранителей, но проверку для полицейских Братиславы таки назначили.

К слову, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предполагает, что причиной жестокого избиения могла стать этническая вражда.

Общественные организации Словакии осудили жестокое избиение бездомного гражданина Украины. Так, Depaul Slovakia, которая занимается помощью бездомным, отметила, что насилие никогда не может быть решением, а общество – не должно это одобрять или терпеть. Общественная ассоциация Proti prūdu также осудила акт насилия.

Общественная ассоциация Vagus подчеркнула, что жестокость SBS является постоянной проблемой. Местные жители утверждают, что неоднократно становились свидетелями, как сотрудники нападают на бездомных, которые ищут убежища вблизи ТЦ "Нивы".

Кроме того, прошлом году правоохранители до смерти забили 48-летнего мужчину из Кошице. Тогда в жестокости обвинили полицейских, которые жестоко избили гражданина Словакии во время задержания. Мужчину только успели доставить в отделение полиции, где ему стало хуже, а через несколько минут – он умер от полученных травм.