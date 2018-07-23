Украинца Лунина официально представили в качестве игрока мадридского "Реала": видео
Президент футбольного клуба "Реал" (Мадрид, Испания) Флорентино Перес лично представил украинца Андрея Лунина как игрока клуба
Презентация состоялась в Мадриде. Лунин тоже выступил и обратился к присутствующим на испанском языке (зачитал с листа).
Читайте также: "Динамо" сыграет со "Славией" в квалификации Лиги Чемпионов
Стоит отметить, что Лунин получил вратарский свитер из рук Флорентино Переса, однако на нем не было номера. Есть возможность, что вратаря отдадут в аренду в другой клуб.
Напомним, Лунин перешел из луганской "Зари" в мадридский "Реал" летом 2018 года. Официально сумма трансфера не разглашается. По неофициальной информации, трансфер Лунина обошелся "Реалу" в 9 миллионов евро, а еще 4,4 миллиона евро испанцы могут выплатить в виде бонусов. Контракт с игроком подписан на шесть лет.
Выбор редакции
-
Курс доллара в Украине на этой неделе несколько снизится: эксперты объяснили причинысегодня, 15:42
-
Россия хочет сорвать предоставление автокефалии Украине: Тымчук озвучил коварный план Кремлясегодня, 15:06
-
Почти все голосования за последнюю сессию Верховной Рады прогуляло 53 нардепасегодня, 14:17