Украинца Лунина официально представили в качестве игрока мадридского "Реала": видео

Президент футбольного клуба "Реал" (Мадрид, Испания) Флорентино Перес лично представил украинца Андрея Лунина как игрока клуба

Презентация состоялась в Мадриде. Лунин тоже выступил и обратился к присутствующим на испанском языке (зачитал с листа).

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Стоит отметить, что Лунин получил вратарский свитер из рук Флорентино Переса, однако на нем не было номера. Есть возможность, что вратаря отдадут в аренду в другой клуб.



Напомним, Лунин перешел из луганской "Зари" в мадридский "Реал" летом 2018 года. Официально сумма трансфера не разглашается. По неофициальной информации, трансфер Лунина обошелся "Реалу" в 9 миллионов евро, а еще 4,4 миллиона евро испанцы могут выплатить в виде бонусов. Контракт с игроком подписан на шесть лет.