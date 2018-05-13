Украинца признали самым красивым мужчиной планеты

Не только украинские женщины, но и мужчины удивляют мир своей красотой. Богдан Юсипчук стал первым украинцем, который победил в международном мужском конкурсе красоты, который проходил в Перу.

Несколько дней назад Богдан вернулся из Перу, где его признали лучшим среди 20 конкурсантов.

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"Там были на самом деле мужчины, которые были в лучшей физической форме, но мне говорили: видишь, он имеет лучший вид, но он тупой, ты умный. Я говорю: вы же понимаете, намного проще подкачать тело, чем сделать разумным человека", – сказал победитель международного мужского конкурса красоты Mr Sea World-2018 Богдан Юсипчук.

Богдан Юсипчук

Этой победе предшествовал титул "Мистер Украины" в 2014 и участие в одном из самых престижных конкурсов красоты в Великобритании. Он вырос в Косово на Ивано-Франковщине, посещал музыкальную школу и тренировки по вольной и греко-римской борьбе.

У Богдана два образования – художника и актера, он уже сыграл в нескольких фильмах, среди них - "Тени незабытых предков" и "Крути - 1918". Все свои победы, признается Богдан, сначала получал в воображении. Международный конкурс красоты мысленно выигрывал тысячи раз.

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