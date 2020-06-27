Украинцам могут запретить покупать или арендовать жилье без риэлтора
Законопроект 3618 "О риэлторской деятельности" зарегистрирован в Раде еще 9 июня. 26 июня поступило заключение Главного научно-экспертного управления ВРУ, и в нем есть ряд существенных замечаний. В частности о тои, что документ фактически лишает права украинцев распоряжаться своим имуществом без посредников – риэлторов.
О запрете операций с недвижимостью без участия риелторов
32 народных депутата (преимущественно из "Слуги народа"), которые указаны как авторы законопроекта 3618 фактически предлагают запретить арендовать, сдавать в аренду, продавать или покупать жилье в Украине без участия риелторов.
К такому выводу пришли специалисты из Главного научно-экспертного управления аппарата Верховной Рады. Соответствующие документы опубликованы на сайте Рады.
Подробно о законопроекте В Украине хотят вывести риелторов из "тени": что изменится
В законопроекте указано, что риелтор должен внести информацию о клиенте (покупателе, продавце, арендаторе или арендодателе) в специальный реестр. А эта информация содержит персональные данные.
Основанием для предоставления риелтору персональных данных для внесения в реестр в соответствии с законом "О защите персональных данных" может быть только договор с риелтором.
Текст законопроекта фактически предусматривает, что такой договор становится обязательным, а это может ограничить права владельцев недвижимости самостоятельно распоряжаться своим имуществом (продавать, покупать, сдавать в аренду и арендовать) без посредника – риелтора.
Другие существенные замечания ГНЭУ
Какой государственный орган будет регулировать деятельность риелторов
- В законопроекте пишут, что его целью является обеспечение единой государственной политики в сфере риелторской деятельности.
- Но на самом деле этот вопрос в тесте документа практически не регулируется – например, не определены государственные органы, осуществляющие регулирование, и их полномочия.
Как определять учреждения, которые будут давать риелторам аккредитацию
- Документ предлагает определить "аккредитованные учреждения по профессиональной подготовке" риелторов.
- Но как это сделать – не известно, порядок определения аккредитованных учреждений не прописан.
Слишком минимальные требования для предоставления статуса риелтора
- В законопроекте сказано, что статус агента и брокера может получить человек с полным общим образованием.
- Этого требования недостаточно, чтобы считать человека квалифицированным для работы риелтора.
В разных частях документа есть противоречие
- В тексте говорится, что решение органов риелторского самоуправления – обязательные к исполнению всеми специалистами в области риелторской деятельности.
- В то же время члены органов риелторского самоуправления работают на общественных началах, что предусмотрено этим же законопроектом.
Обратили внимание эксперты и на то, что в тексте законопроекта слишком много лишних и второстепенных положений, он также нуждается в доработке для согласования с Кодексом Украины об административных правонарушениях
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Против законопроекта выступили также:
- В Ассоциации специалистов по недвижимости Украины. Там считают, что документ содержит существенные риски для рынка предоставления риелторских услуг.
- В экспертном аналитическом центре "Институт законодательных идей." Там уверены, что документ содержит коррупционные риски.