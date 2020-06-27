Законопроект 3618 "О риэлторской деятельности" зарегистрирован в Раде еще 9 июня. 26 июня поступило заключение Главного научно-экспертного управления ВРУ, и в нем есть ряд существенных замечаний. В частности о тои, что документ фактически лишает права украинцев распоряжаться своим имуществом без посредников – риэлторов.

О запрете операций с недвижимостью без участия риелторов

32 народных депутата (преимущественно из "Слуги народа"), которые указаны как авторы законопроекта 3618 фактически предлагают запретить арендовать, сдавать в аренду, продавать или покупать жилье в Украине без участия риелторов .

К такому выводу пришли специалисты из Главного научно-экспертного управления аппарата Верховной Рады. Соответствующие документы опубликованы на сайте Рады .

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В законопроекте указано, что риелтор должен внести информацию о клиенте (покупателе, продавце, арендаторе или арендодателе) в специальный реестр. А эта информация содержит персональные данные.

Основанием для предоставления риелтору персональных данных для внесения в реестр в соответствии с законом "О защите персональных данных" может быть только договор с риелтором.

Текст законопроекта фактически предусматривает, что такой договор становится обязательным, а это может ограничить права владельцев недвижимости самостоятельно распоряжаться своим имуществом (продавать, покупать, сдавать в аренду и арендовать) без посредника – риелтора.

Что такое Главное научно-экспертное управление? ГНЭУ – это одно из ключевых подразделений аппарата Верховной Рады, специалисты которого осуществляют научные экспертизы законопроектов.



В частности, анализируют их концепции, правовую, экономическую, социальную целесообразность, соответствие Конституции и международным соглашениям.



Также в выводах управления по законопроектам содержатся прогнозы относительно последствий их принятия.

Другие существенные замечания ГНЭУ

Какой государственный орган будет регулировать деятельность риелторов

В законопроекте пишут, что его целью является обеспечение единой государственной политики в сфере риелторской деятельности.

Но на самом деле этот вопрос в тесте документа практически не регулируется – например, не определены государственные органы, осуществляющие регулирование, и их полномочия.

Как определять учреждения, которые будут давать риелторам аккредитацию

Документ предлагает определить "аккредитованные учреждения по профессиональной подготовке" риелторов.

Но как это сделать – не известно, порядок определения аккредитованных учреждений не прописан.

Слишком минимальные требования для предоставления статуса риелтора

В законопроекте сказано, что статус агента и брокера может получить человек с полным общим образованием.

Этого требования недостаточно, чтобы считать человека квалифицированным для работы риелтора.

В разных частях документа есть противоречие

В тексте говорится, что решение органов риелторского самоуправления – обязательные к исполнению всеми специалистами в области риелторской деятельности.

В то же время члены органов риелторского самоуправления работают на общественных началах, что предусмотрено этим же законопроектом.

Обратили внимание эксперты и на то, что в тексте законопроекта слишком много лишних и второстепенных положений, он также нуждается в доработке для согласования с Кодексом Украины об административных правонарушениях

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