Украинцам – газ отечественной добычи по посильными тарифам, – Вадим Ивченко

Пока команда президента Порошенко будет руководить страной, цены на газ для населения будут заоблачными.

Об этом заявил на брифинге в парламенте народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко.

"Повышение тарифов продолжится: в мае 2019 года сумма увеличится до 10 тыс. грн за тысячу кубометров, а в конце года – до более 12 тыс. грн. Команда Порошенко сделала все для того, чтобы росла долговая яма, в которой оказалось население", – сказал парламентарий.

Ивченко возмутился тем, что газ отечественной добычи не идет для потребностей украинцев, зато продается по рыночным ценам за границу.

Представитель "Батькивщины" привел данные о том, что согласно данным "Укртрансгаза", в прошлом году Украина добыла 20,5 млрд кубометров голубого топлива, а население использовало лишь 11,2 млрд кубометров. За 2017 год производителям тепловой энергии понадобилось 4,6 млрд: фактически потреблено 16 млрд кубометров газа вместе с представителями тепловой энергетики.

"При таких условиях непонятно, почему украинцы вместо того, чтобы потреблять газ собственной добычи, должны платить за импортный газ втрое дороже", – отметил он.

Депутат от "Батькивщины" напомнил, что сегодня уже более 130 местных советов направили обращение к Президенту Украины, в котором требуют отменить решение о повышении тарифов на газ для населения.