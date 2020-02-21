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      Украине грозит техногенная катастрофа: почему нужно отменить квоты на импорт серной кислоты

      - Читати новину українською
      Серная кислота / nv.ua/

      В Украине квоты на импорт серной кислоты за полтора года привели к монополизации рынка.

      Цены выросли почти вдвое, а дополнительная прибыль досталась компаниям-посредникам.

      Президент "Укрметаллургом" Александр Каленков заявил, если Межведомственная комиссия по международной торговле не примет решение отменить квоты, часть предприятий окажется перед выбором: либо закрывать производство, либо нарушить технологический процесс. А учитывая, что серную кислоту используют для очистки газа, это грозит техногенной катастрофой. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

      21 февраля соответствующее решение комиссия может принять на заседании. Отмены квот требуют украинские компании, потребляющие серную кислоту.

      "Ограничения ввели в июле 2018-го. Оснований не было. Это политически продавленное решение. Мы имеем полтора года квот. К чему это привело? Рынок монополизировали, этим воспользовались недобросовестные посредники. Через них продают серную кислоту отдельные государственные предприятия. И прибыль достается именно посредникам", – рассказывает Каленков.

      Предприятие оказалось в заложниках у отдельных посредников из-за монопольного положения на рынке. Те срывают поставки, диктуют экономически необоснованные условия, однако выбора нет – купить серную кислоту через квоты можно только у конкретных поставщиков.

      Президент "Укрметаллургом" отметил, что за год потребители кислоты дополнительно заплатили около 380 млн грн. Эти деньги остались у посредников, через которые госпредприятия отмывают деньги. Сами предприятия свое финансовое положение улучшили незначительно, объемы производства выросли незначительно. Поставки происходят со сбоями.

      По мнению экспертов и представителей профильных ассоциаций, решение должно быть однозначное – любые ограничения нужно убрать, ведь дефицит этой продукции создает также и коррупционные риски во время ее распределения.

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