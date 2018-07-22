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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украинцам, которых в Греции приговорили к 180 годам тюрьмы, могут уменьшить срок, – МИД

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Украинцам, которых в Греции приговорили к 180 годам тюрьмы, могут уменьшить срок
Украинцам, которых в Греции приговорили к 180 годам тюрьмы, могут уменьшить срок / Фото из открытых источников

Для украинцев Сергея Шваюка, который является участником ивано-франковской группы "Перкалаба", и его друга Петра Литвинчука, могут уменьшить срок заключения.

Об этом сообщил в комментарии "Украинской правде" заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

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По словам консула, адвокат украинцев уже готовит апелляцию на решение суда.

Напомним, в Греции в городе Пирей украинцев приговорили к 180 годам тюрьмы. Причина – перевозка нелегальных мигрантов.


Петр Литвинчук (слева) и Сергей Шваюк (справа) / фото СЛЕДСТВИЕ.ИНФО

Кирилич убежден, что верхним пределом санкции за такое правонарушение является 25 лет.

Есть основания надеяться, что 6 лет за каждого будет уменьшено до 5-и, а это означает переквалификацию статьи на 1/5 или 1/3 общего срока отбытия срока наказания (т.н. "филакисы") и - освобождение, возможно, через непродолжительный промежуток времени,
– отметил представитель МИД.


 

Теги: Новости Украины Греция МИД Украины
Источник: 24 Канал
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