Украинцам нужно объединиться, и тогда у нас все получится, – Усик

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поделился своим мнением, почему почти после каждого его интервью журналистам удается "зацепиться" за его слова. Боксер заявил, что анализировал это.

"Да, я анализировал. Даже когда ехал из Киева к вам во Львов. Я слушал музыку и думал об этом. Некоторые не понимают, что я говорю, а некоторые перекручивают это. Я говорю о том, что нам необходимо дружить. Внутри своей страны, нам украинцам, нужно объединиться, и тогда у нас все получится. А мы друг друга как-то подкалываем, кусаем, не чтим", – цитирует Усика Vringe.com.

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Также Усик прокомментировал то, что после боя с Муратом Гассиевым украинское общество разделилось на две части: те, которые абсолютно поддерживают, и те, кто критикует.

"Вот это и называется разделение. Я боксирую абсолютно для каждого украинца и прославляю свою страну. Я не разделяю людей по регионам. Я чувствую поддержку, когда я боксирую. Мне много пишут, я благодарю людей за это. На самом деле мне очень приятно и тепло, а кому-то что-то не нравится в том, что я делаю. Хотя, им тоже спасибо за то, что критикуют. Когда встречаешься с людьми на улице, то они говорят: "Спасибо, мы тебя поддерживаем, ты – крутой", еще что-то говорят, ну такие слова человеческие. Это нормально, я благодарен им за это", – отметил Усик.

В конце концов, абсолютный чемпион мира заявил, что не имеет депрессии из-за резкой критики.

"Вы знаете, нет. Все что я делаю, я делаю в первую очередь для себя, для своей семьи, для достижения цели, которую я перед собой ставлю. Если кому-то не нравится, я это не воспринимаю. Но, пожалуйста, не смотри. Сделай лучше или как-то по-другому", – резюмировал Усик.

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