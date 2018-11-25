Украинцам предложили угадать соперников сборной в отборе Евро-2020, приз – мяч с автографом

В воскресенье, 2 декабря,состоится жеребьевка квалификации Евро-2020. Именно так сборная Украины узнает имена соперников, с которыми будет бороться за две путевки на Чемпионат Европы 2020 года.

Напомним, сборная Украины попала во вторую корзину. Значит точно не сыграет со сборными Германии, Исландии, Боснии и Герцеговинм, Дании, Швеции, России, Австрии, Уэльса и Чехии.

Зато из первой корзины ей могут выпасть Швейцария, Португалия, Нидерланды, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия или Польша.

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Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.

Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.

Корзина 5: Македония, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фарерские острова.

Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

"Среди всех, кто правильно предскажет состав нашей отборочной группы, будет разыгран полный комплект экипировки фана сборной и мяч с автографом Андрея Шевченко", – говорится в сообщении Федерации футбола Украины.

Оставляй свои прогнозы можно в комментариях (один болельщик – один вариант) до 23:59 1 декабря по ссылке.

Стоит отметить, что если сборная украины попадет в группы с А по D (где будет по пять сборных), то команда с шестой корзины не будет учитываться в прогнозе.