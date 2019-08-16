Украинцам выплатят денежную помощь к 24 августа: кто и сколько получит

Ко Дню Независимости Украины Кабмин выплатит денежную помощь семьям погибших участников АТО и пострадавшим бойцам. Кроме этого, власти Киева предоставят финансовую поддержку отдельным категориям социально незащищенных слоев населения столицы.

На правительственном портале говорится, что общая сумма единовременного пособия, которую выделил Кабинет Министров Украины, составляет 18,6 миллиона гривен.

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Кто и сколько получит помощи от Кабмина

• семьи 11 погибших воинов получат 13 миллионов гривен;

• 11 бойцов, которые получили инвалидность на фронте, получат 5,6 миллиона гривен.

По информации заместителя председателя КГГА Марины Хонды, единовременную материальную помощь получат 336 430 жителей Киева. Выплаты получат представители 21 льготной категории.

Кто и сколько получит помощи от КГГА

В размере 500 гривен:

• детям-сиротам и детям, над которыми установлена ​​опека;

• киевлянам – членам семей людей, погибших в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года, также людей, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;

• киевлянам – членам семей людей, участвовавших и погибших при Антитеррористической операции;

• праведникам Бабьего Яра;

• репрессированным лицам;

• участникам народного ополчения в Киеве, которые участвовали в обороне столицы Украины в период с 11 июля 1941 года до 19 сентября 1941 года;

• отцам, матерям погибших военнослужащих срочной военной службы.

В размере 330 гривен:

• лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

• лицам, которые являются получателями государственной социальной помощи;

• лицам, которые являются получателями пособия на детей, больных тяжелыми заболеваниями.

В размере 300 гривен:

• киевлянам, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года;

• киевлянам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористических операциях и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

В размере 290 гривен:

• киевлянам, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года.

В размере 280 гривен:

• киевлянам, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязания во время участия в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014года;

• неработающим пенсионерам, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

• лицам, которые являются получателями временной государственной социальной помощи неработающему человеку, который достиг общего пенсионного возраста, но не получил права на пенсионную выплату;

• лицам, которые являются получателями компенсации за предоставление социальных услуг в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины;

• неработающим трудоспособным лицам, которые являются получателями ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за лицом с инвалидностью I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;

• лицам, которые являются получателями ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с человеком с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, на уход за ним.

Внимание! С точным перечнем лиц, которые могут претендовать на разовую денежную помощь, можно ознакомиться здесь.