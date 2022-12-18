Украинцев предупредили о значительном дефиците электроэнергии из-за снижения температуры

18 декабря 2022, 21:56
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В украинской энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощностей и, кроме того, усугубляют ситуацию минусовые температуры, которые пришли в Украину вместе с зимой. Однако энергетики отмечают, что делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

Уже все энергоблоки на атомных электростанциях удалось вернуть в работу, однако ситуация в энергосистеме еще критическая. О подробно рассказали в НЭК "Укрэнерго".

 
Автор: Мар'ян-Сергій Чупак