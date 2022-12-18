Украинцев предупредили о значительном дефиците электроэнергии из-за снижения температуры

21:56

В украинской энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощностей и, кроме того, усугубляют ситуацию минусовые температуры, которые пришли в Украину вместе с зимой. Однако энергетики отмечают, что делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.