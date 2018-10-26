Украинцев будут учить оказывать домедицинскую помощь: детали

В МИНЗДРАВЕ считают, что умение граждан предоставлять домедицинскую помощь будет способствовать снижению уровня смертности до приезда кареты скорой помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья МЗ Украины.

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Центр общественного здоровья МИНЗДРАВА Украины, благотворительный фонд "Клуб Сказка", Украина-ЮНЕСКО и Всеукраинский благотворительный фонд подписали меморандум о сотрудничестве в целях координации совместных усилий, направленных на повышение осведомленности и понимания необходимости обучения навыкам оказания домедицинской помощи населения независимо от возраста и профессии,

– говорится в сообщении.

Благодаря социальному проекту "Хелпер" украинцы смогут получить навыки оказания домедицинской помощи, чтобы в случае необходимости вовремя помочь тому, кто в этом нуждается.

Тренинги будут проводиться для детей и взрослых. В частности, МИНЗДРАВ планирует обучить важным знаниям и навыкам учителей, которые каждый день передают знания детям.

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