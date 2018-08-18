Украинцев, которые получили легкие травмы во время аварии автобуса в Польше, отвезут во Львов

Пострадавшие украинцы, которые получили незначительные травмы 17 августа в аварии автобуса в Польше, отвезут дополнительным автобусом во Львов.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на комментарий Генерального консульства Украины в Люблине.

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В консульстве отметили, что компания направила дополнительный автобус для того, чтобы забрать украинцев, так как некоторых пострадавших уже выписывают. Однако, назвать точное количество в консульстве пока не могут.

"Многих выписывают", – отметили в консульстве.

Напомним, что 17 августа в Польше автобус с украинской регистрацией попал в ДТП: он съехал с дороги, снес забор и сорвался в пропасть. По предварительным данным, в результате аварии погибли 3 человека, еще 51 человек получил травмы.



В полиции сообщили, что все погибшие и пострадавшие в ДТП люди являются украинцами.