Украинцев, которые получили легкие травмы во время аварии автобуса в Польше, отвезут во Львов
Пострадавшие украинцы, которые получили незначительные травмы 17 августа в аварии автобуса в Польше, отвезут дополнительным автобусом во Львов.
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на комментарий Генерального консульства Украины в Люблине.
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В консульстве отметили, что компания направила дополнительный автобус для того, чтобы забрать украинцев, так как некоторых пострадавших уже выписывают. Однако, назвать точное количество в консульстве пока не могут.
"Многих выписывают", – отметили в консульстве.
Напомним, что 17 августа в Польше автобус с украинской регистрацией попал в ДТП: он съехал с дороги, снес забор и сорвался в пропасть. По предварительным данным, в результате аварии погибли 3 человека, еще 51 человек получил травмы.
В полиции сообщили, что все погибшие и пострадавшие в ДТП люди являются украинцами.