Украинцев, которые застряли на границе Италии и Словении, заберет спецборт, – ОП

Более 100 украинцев, которых на границе Италии и Словении завернули пограничники, будут доставлены на Родину специальным бортом. Скорее всего, в Украину их привезут 14 – 15 марта.

Заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в комментарии Интерфакс-Украине рассказал, что связался с этими украинцами по поручению Зеленского.

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Принято решение, что мы их забираем спецбортом одной из украинских авиакомпаний, который отправится в Италию. Место, куда он отправится, будет определено в течение часа-двух,

– рассказал Тимошенко.

Он не сказал, какая именно авиакомпания отправит свой самолет за украинцами. В то же время чиновник добавил, что нашим гражданам уже обо всем сообщили. Сейчас они ждут информацию о месте, куда им ехать и откуда их заберет спецборт.

"Скорее всего, их вывезут завтра, или максимум – послезавтра (15 марта – 24 канал)", – сказал заместитель председателя ОП.

Что известно об украинцах, которые застряли на итальянско-словенской границе:

В ночь на 13 марта словенские пограничники завернули два автобуса с украинцами, которые возвращались из Италии. На родину хотели вернуться более 100 наших граждан.

Водитель автобуса рассказал, что пограничники их остановили, проверили документы, измерили температуру (ее у пассажиров не было) и без всяких объяснений заявили, что Словения закрыта, поэтому нужно возвращаться в Италию.

Сейчас люди находятся на границе между Италией и Словенией и категорически отказываются возвращаться обратно.

Дело под контроль взял МИД Украины. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рекомендовала им вернуться назад и обратиться в посольство.

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