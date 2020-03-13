21:42
13 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кадыров изобрел вакцину от коронавируса. Универсальная отмазка Путина
      Вєсті Кремля
      20:50, сегодня
      Вести.UA: Левочкин носит валенки. Страх Зеленского
      Вєсті.UA
      20:08, сегодня
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

      Украинцев, которые застряли на границе Италии и Словении, заберет спецборт, – ОП

      - Читати новину українською

      Более 100 украинцев, которых на границе Италии и Словении завернули пограничники, будут доставлены на Родину специальным бортом. Скорее всего, в Украину их привезут 14 – 15 марта.

      Заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в комментарии Интерфакс-Украине рассказал, что связался с этими украинцами по поручению Зеленского.

      Важно Коронавирус в Италии: просят ли украинцы их эвакуировать

      Принято решение, что мы их забираем спецбортом одной из украинских авиакомпаний, который отправится в Италию. Место, куда он отправится, будет определено в течение часа-двух,
      – рассказал Тимошенко.

      Он не сказал, какая именно авиакомпания отправит свой самолет за украинцами. В то же время чиновник добавил, что нашим гражданам уже обо всем сообщили. Сейчас они ждут информацию о месте, куда им ехать и откуда их заберет спецборт.

      "Скорее всего, их вывезут завтра, или максимум – послезавтра (15 марта – 24 канал)", – сказал заместитель председателя ОП.

      Что известно об украинцах, которые застряли на итальянско-словенской границе:

      • В ночь на 13 марта словенские пограничники завернули два автобуса с украинцами, которые возвращались из Италии. На родину хотели вернуться более 100 наших граждан.
      • Водитель автобуса рассказал, что пограничники их остановили, проверили документы, измерили температуру (ее у пассажиров не было) и без всяких объяснений заявили, что Словения закрыта, поэтому нужно возвращаться в Италию.
      • Сейчас люди находятся на границе между Италией и Словенией и категорически отказываются возвращаться обратно.
      • Дело под контроль взял МИД Украины. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рекомендовала им вернуться назад и обратиться в посольство.

      Два автобуса с украинцами застряли на границе Италия – Словения: видео

       

      Владимир Зеленский подписал закон о среднем образовании 2020: детали
      сегодня
      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Офіс Президента Новости Украины Новости политики Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 авиация Европа Словения
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 21:34 Отмена рейсов из-за коронавируса: как вернуть деньги за приобретенные билеты
      Світлана Попова
      сегодня , 20:58 Карантин в Украине: как работают сервисы по доставке еды
      Ярослав Голобородько
      12 марта , 12:44 Чем заняться вместе с ребенком во время карантина
      Михайло Года
      12 марта , 16:31 Тест-драйв Nissan Navara: пикап, которому не страшно бездорожье
      6 марта , 17:34 Призовой конкурс для дизайнеров от компании Dimplex
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук