Украинцев предостерегли от поездок в Бразилию из-за опасной эпидемии

В Бразилии – вспышка эпидемии желтой лихорадки. Поэтому МИД Украины рекомендует украинцам, путешествующим в Бразилию, обезопасить себя от заражения, а именно – сделать прививку.

Об этом в Twitter сообщила консульская служба МИД.

В частности, вспышка эпидемии желтой лихорадки зафиксирована в штатах Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Минас Жерайс, Амапа, Мато Гроссо, Пара.

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"По состоянию на 2 апреля 2018 года отсутствует требование относительно обязательной прививки против желтой лихорадки для туристов при въезде в Бразилию (кроме туристов, путешествующих из Анголы и Демократической Республики Конго). Однако Всемирная организация здравоохранения проводит активную работу по информирование туристов о необходимости прививки против вируса желтой лихорадки", – говорится в сообщении консульская служба МИД Украины.

Отметим, что украинцы, которые уже находятся в Бразилии, могут сделать прививку в медпунктах на территории страны. Не подлежат вакцинации дети до 9 месяцев, беременные женщины; лица с тяжелыми формами аллергии на белок и лица с иммунодефицитом.

Если украинцы таки обнаружили у себя заболевание, им рекомендуют обратиться в медучреждения для получением помощи. Также в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, гражданам Украины рекомендуют незамедлительно обращаться в посольство Украины в Бразилии по телефону: (00 5561) 3365 1457; (00 5561) 9 83052249, а также на адрес электронной почты: [email protected]