Українці можуть поскаржитись на якість доріг: програма 24 каналу запускає дорожню інспекцію

Програма 24 каналу "Центр розслідувань України" запроваджує інспекцію українських доріг. Пропонуємо надсилати нам інформацію про нещодавно відремонтовані дороги, які швидко зруйнувались, – а ми їх перевіримо та з'ясуємо причини низької якості.

Інспекція від програми " ЦРУ "

І отут я хочу звернутися до наших глядачів. Проект "ЦРУ" готує дорожню інспекцію. Хочемо перевірити відремонтовані дороги на якість, і у цьому потребуємо вашої інформаційної підтримки. Розкажіть нам про дороги у своїх населених пунктах. Ті, на які виділялися гроші, які ремонтували, скажімо, рік тому, а зараз – вони зійшли разом зі снігом.

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Чекаємо від вас явки, паролі та контактні дані. Електронна пошта нашої редакції [email protected] Наша і ваша пильність та уважність до деталей здатна примусити чиновників якісно виконувати свою роботу, а політиків – дотримуватись обіцянок.

"Дорожній" бюджет-2019

У 2019 році на нас чекає черговий бюджетний рекорд – 50 мільярдів з державного дорожнього фонду підуть на ремонти та будівництво доріг по всій країні. Та чи вистачить цієї суми, аби водії нарешті відчули себе за кермом як у справжній Європі?

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Насправді, чимало надій на оці субвенції покладалися і минулоріч, коли на дороги держава спрямувала понад 40 мільярдів. Зрушення є, але суттєво ситуація по всій країні не змінилася. Сніг зійшов, а з ним потанули й українські дороги.

Які вони, справжні українські дороги, час від часу бачимо у соцмережах. Користувачі пишуть гнівні пости як гублять на розбитих дорогах колеса та потрапляють в аварійні ситуації.

Закарпаття

У таку саму халепу потрапив і профільний чиновник – заступник міністра інфраструктури власною персоною – Віктор Довгань. За іронією долі його авто втрапило у вибоїну на дорозі, втратило колесо та з'їхало у кювет під час інспекції стану доріг на Закарпатті. ДТП сталася на трасі національного значення Н09 неподалік від українсько-румунського кордону.

Про свої неприємні пригоди чиновник Довгань написав у фейсбук, зазначивши, що ДТП уникнути не вдалося, хоча швидкість авто була лише 20 кілометрів, а дорожнє покриття на трасі було геть відсутнє. От що означає – бути ближчим о народу – нарешті на власній шкурі перевірити, як воно водіям їздити убитими дорогами. Тож тепер гарантовано закарпатцям дорогу відремонують.

Взагалі цьогоріч закарпатцям із центру на дороги перепаде рекордний куш у 600 мільонів. А знаєте чому? Бо там люди навчилися не мовчати. Народні бунти через погані дороги на Заході спалахують час від часу. Тож тепер головне, аби дорожний бюджет бездумно не закатали у асфальт, і відремонтовані цьогоріч дороги протримались 5-10 років.

Миколаївщина

Цікаво, а який незлим тихим словом згадують міністра інфрасруктури, уряд та главу держави мешканці Миколаївщини та водії, що їдуть найвідомішою в країні трасою – Т-15-05 – на Снігурівку. Це та сама легендарна траса, відкривати яку восени 2018 року приїхав Президент, а там і "кінь не валявся". Гарант особисто дав завдання підряднику завершити ремонт до 1 жовтня ще 2018 року. Перевіряти хід робіт обіцяв персонально, по скайпу.



Траса на Миколаївщині



Петро Порошенко приїхав подивитись "відремонтовану" дорогу

Щоправда, чим завершилась та історія, ані в президентському Твіттері, ані в Фейсбуці, ані на будь-яких інших інформресурсах, не згадувалося. А от до нас з миколаївських країв долітають новини – що нічим. І обіцянка про відновлення миколаївських, найжахливіших по всій країні доріг, так і лишилася цяцянкою. Тож, що завадило відремонтувати полотно і на що витратили гроші, незабаром особисто перевірять наші журналісти.

До речі,на Миколаївщині на дорожніх ремонтах минулоріч освоїли понад півмільярда. Але дороги там і до сьогодні вважаються найгіршими в країні. Найвідоміша із них – траса Н-14. Це взагалі легендарна траса українських водїів. Дорога, до речі, національного значення між Кропивницьким та Миколаєвом. Та от після після відлиги дорога перетворилася на суцільну вибоїну.



Траса Н-14

Тож із цим шляхом "укравтодорівці" надумали впоратися новими старими технологіями – закатати її геть у бетон. Асфальт знімати не треба, його там давно вже нема. І витратять на це мільярд гривень із державного дорожнього фонду. Сподіваємось, вистачить. І не шкода тих шалених грошй, якби роботи виконувалися по-чесному. Щоб дорога слугувала людям десятиліттями, а не потребувала капітального ремону після кожної зими.