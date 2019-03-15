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      Українці можуть поскаржитись на якість доріг: програма 24 каналу запускає дорожню інспекцію

      ЦРУ. За кадром 33 Читати новину українською

      Програма 24 каналу "Центр розслідувань України" запроваджує інспекцію українських доріг. Пропонуємо надсилати нам інформацію про нещодавно відремонтовані дороги, які швидко зруйнувались, – а ми їх перевіримо та з'ясуємо причини низької якості.

      Інспекція від програми "ЦРУ"

      І отут я хочу звернутися до наших глядачів. Проект "ЦРУ" готує дорожню інспекцію. Хочемо перевірити відремонтовані дороги на якість, і у цьому потребуємо вашої інформаційної підтримки. Розкажіть нам про дороги у своїх населених пунктах. Ті, на які виділялися гроші, які ремонтували, скажімо, рік тому, а зараз – вони зійшли разом зі снігом. 

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      Чекаємо від вас явки, паролі та контактні дані. Електронна пошта нашої редакції [email protected] Наша і ваша пильність та уважність до деталей здатна примусити чиновників якісно виконувати свою роботу, а політиків – дотримуватись обіцянок.

      "Дорожній" бюджет-2019

      У 2019 році на нас чекає черговий бюджетний рекорд – 50 мільярдів з державного дорожнього фонду підуть на ремонти та будівництво доріг по всій країні. Та чи вистачить цієї суми, аби водії нарешті відчули себе за кермом як у справжній Європі?

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      Насправді, чимало надій на оці субвенції покладалися і минулоріч, коли на дороги держава спрямувала понад 40 мільярдів. Зрушення є, але суттєво ситуація по всій країні не змінилася. Сніг зійшов, а з ним потанули й українські дороги.

      Які вони, справжні українські дороги, час від часу бачимо у соцмережах. Користувачі пишуть гнівні пости як гублять на розбитих дорогах колеса та потрапляють в аварійні ситуації.

      Закарпаття

      У таку саму халепу потрапив і профільний чиновник – заступник міністра інфраструктури власною персоною – Віктор Довгань. За іронією долі його авто втрапило у вибоїну на дорозі, втратило колесо та з'їхало у кювет під час інспекції стану доріг на Закарпатті. ДТП сталася на трасі національного значення Н09 неподалік від українсько-румунського кордону.

      Про свої неприємні пригоди чиновник Довгань написав у фейсбук, зазначивши, що ДТП уникнути не вдалося, хоча швидкість авто була лише 20 кілометрів, а дорожнє покриття на трасі було геть відсутнє. От що означає – бути ближчим о народу – нарешті на власній шкурі перевірити, як воно водіям їздити убитими дорогами. Тож тепер гарантовано закарпатцям дорогу відремонують. 

      Взагалі цьогоріч закарпатцям із центру на дороги перепаде рекордний куш у 600 мільонів. А знаєте чому? Бо там люди навчилися не мовчати. Народні бунти через погані дороги на Заході спалахують час від часу. Тож тепер головне, аби дорожний бюджет бездумно не закатали у асфальт, і відремонтовані цьогоріч дороги протримались 5-10 років. 

      Миколаївщина

      Цікаво, а який незлим тихим словом згадують міністра інфрасруктури, уряд та главу держави мешканці Миколаївщини та водії, що їдуть найвідомішою в країні трасою – Т-15-05 – на Снігурівку. Це та сама легендарна траса, відкривати яку восени 2018 року приїхав Президент, а там і "кінь не валявся". Гарант особисто дав завдання підряднику завершити ремонт до 1 жовтня ще 2018 року. Перевіряти хід робіт обіцяв персонально, по скайпу.

      трса миколаївщина Т-15-05
      Траса на Миколаївщині

      порошенко траса на миколаївщині ремонт
      Петро Порошенко приїхав подивитись "відремонтовану" дорогу

      Щоправда, чим завершилась та історія, ані в президентському Твіттері, ані в Фейсбуці, ані на будь-яких інших інформресурсах, не згадувалося. А от до нас з миколаївських країв долітають новини – що нічим. І обіцянка про відновлення миколаївських, найжахливіших по всій країні доріг, так і лишилася цяцянкою. Тож, що завадило відремонтувати полотно і на що витратили гроші, незабаром особисто перевірять наші журналісти.

      До речі,на Миколаївщині на дорожніх ремонтах минулоріч освоїли понад півмільярда. Але дороги там і до сьогодні вважаються найгіршими в країні. Найвідоміша із них – траса Н-14. Це взагалі легендарна траса українських водїів. Дорога, до речі, національного значення між Кропивницьким та Миколаєвом. Та от після після відлиги дорога перетворилася на суцільну вибоїну.

      траса Н14 миколаїв
      Траса Н-14

      Тож із цим шляхом "укравтодорівці" надумали впоратися новими старими технологіями – закатати її геть у бетон. Асфальт знімати не треба, його там давно вже нема. І витратять на це мільярд гривень із державного дорожнього фонду. Сподіваємось, вистачить. І не шкода тих шалених грошй, якби роботи виконувалися по-чесному. Щоб дорога слугувала людям десятиліттями, а не потребувала капітального ремону після кожної зими.

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      Автор: Татьяна Мартынюк
      Теги: Новости Украины Деньги Дороги ЦРУ. За кадром Бюджет-2019 Авто
      Источник: 24 канал
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