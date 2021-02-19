В Чехии в марте начнется общенациональная перепись населения. Украинцев призвали сообщить о своем происхождении и не стесняться собственных корней.

С такой просьбой обратилась общественная организация "Украинская инициатива в Чешской Республике".

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Что говорят украинцы в Чехии

Глава организации Богдан Райчинец отметил, что совершенно неважно, приехали ли украинцы на несколько месяцев, родились ли в Чехии. Он добавил, что необходимо поддерживать свою культуру и достоинство.

Чтобы убедить украинцев, организация создала информационный ролик. На видео оперный певец, работница отеля, строитель, учитель, юрист и руководитель хора призвали украинцев в Чехии иметь общий голос и не чураться своего.

Обращение украинской диаспоры в Чехии, смотрите видео:

Что известно о переписи населения в Чехии

Перепись начнется 26 – 27 марта 2021 года. Электронную форму надо будет заполнить до 9 апреля, а с 17 апреля до 11 мая нужно внести свои данные в печатный бланк.

Участие в переписи – обязательно. Если гражданин откажется, ему грозит штраф в размере 10 тысяч крон, то есть около 500 долларов.

Информацию на сайте правительства о переписи обнародовали на разных языках, в частности, и на украинском.

Обратите внимание! По состоянию на начало 2021 года около 150 тысяч украинцев легально работают и проживают в Чехии. Они составляют самую большую диаспору в этой стране.