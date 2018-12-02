Украинцу компенсировали 550 долларов, на которые он "влетел" из-за поломки экспресса в Борисполь

"Укрзализныця" выплатила компенсацию пострадавшему от поломки экспресса "Киев – Борисполь", который запустили 30 ноября.

Мужчина, который планировал воспользоваться услугами новенького экспресса, чтобы добраться до аэропорта "Борисполь", опоздал на свой рейс. В результате – "влетел" на 550 долларов, потому что вынужден был купить новый билет.

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В "Укрзализныце" попросили прощения у пассажиров и убеждали, что все успели на свои рейсы. Однако, как оказалось, все, кроме украинца Даниэля Беккера.

И ситуацию взяли под контроль. После инцидента с мужчиной связалось руководство "Укрзализныци" и пообещало как можно скорее полностью компенсировать все расходы, связанные с поломкой экспресса, пишет "Громадське".

Я ночевал у друзей возле метро "Вокзальная". Вот почему и решил ехать новым экспрессом. После этого утром мне вызвали машину к дому, привезли в "Укрзализныцю". Я написал заявление, и мне выдали полную стоимость билета в гривне по курсу продажи. Я их обменял на 550 долларов. Потом машина с водителем, которую выделила УЗ, отвезла меня в аэропорт. Теперь я жду вылета,

— рассказал Беккер.

Ранее 24 канал сообщал, что в пятницу, 30 ноября, из Киева запустили рельсовый экспресс в Борисполь. Но уже 1 декабря скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался в пути.