Как украинцы поддерживают сборную во время матча Украина – Англия в городах: фото и видео

Легендарный матч Украина – Англия стартовал в Риме 3 июля в 22:00. За несколько часов до этого украинские болельщики собрались в фан-зонах, которые обустроили в разных городах.

Поддерживают украинских футболистов в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и даже на передовой.

Важно Украина – Англия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2020

Киев

В столице фан-зоны развернули возле ТЦ "Гулливер" и на стадионе "Олимпийский". На последнем, к слову, установили самый большой в Европе экран – 4,5 тысячи метров. Атмосфера там, по словам очевидцев, не хуже чем на стадионе в Риме.

Харьков

В Харькове матч четвертьфинала Евро-2020 транслируют на центральной площади. С 18:00 болельщики могли принять участие в спортивных активностях. На территории фан-зоны проводили конкурсы, плели сине-желтые браслеты, рисовали аквагрим.

Как украинских футболистов поддерживают в Харькове / Фото с телеграм-канала "ТРУХА Харьков"

Львов

Несмотря на дождливую погоду, в фан-зонах во Львове было довольно людно. Главную площадку для болельщиков обустроили в центре города напротив университета имени Ивана Франко. Для удобного просмотра матчей там установили уличную мебель и большой экран. Также львовяне имели возможность смотреть матч на стадионе "Украина", возле ТЦ "Форум".

Фан-зоны во Львове / Фото 24 канала

Фан-зона возле ТЦ "Форум": смотрите видео

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