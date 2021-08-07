Альпинисты преодолели 8 611 метров высоты 27 июля 2021 года. Валентин Сипавин и Павел Сидоренко вошли в пятерку первых украинских покорителей опасной вершины. Зашли на К2 с первой попытки.

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"Редко кто на К2 заходит с первого раза. Обычно из 2 или 3. Кто-то 6 раз пытается", – рассказал Сипавин.

По словам альпиниста, кое-кто из его знакомых потратил 6 лет, чтобы покорить вершину. Рекордсмен отметил, что заранее продумывает все шаги, анализирует погоду на ближайшие несколько дней, а уже тогда берется за дело.

Первая трансляция из К2

Пейзажи, которые вживую видели лишь единицы, Сипавин транслировал в соцсети. В шутку называет себя"первым высокогорным блогером".

"Пришла идея попробовать, получилось. Думаю, что это была первая прямая трансляция с вершины К2. Она вызвала бурю эмоций", – подчеркнул Сипавин.

"Гора смерти"

Чогори, или К2 – горный пик на границе Кашмира и Китая. Далеко не каждый решается попробовать его покорить. Смертность при подъеме на вершину 5 лет назад побила рекорды – погиб каждый 4 альпинист. Украинцы же водят туда экспедиции для смельчаков.

"Камни летят постоянно. Иногда сами, иногда с чьей-то помощью. Они "свистят" как снаряды. Это создает опасность, которой невозможно избежать", – подчеркнул Сидоренко.

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Рекордсменов ждали дома

Подъем на вершину такого класса забирает до 8 килограммов веса. Украинских альпинистов это не остановило. Счастливых рекордсменов дома, в Харькове, встретила миниармия поддержки.

У Павла Сидоренко 6 детей. У всех, кроме самого маленького Михайлика, уже есть свои покорения. Его жена Мария отметила, что сильно переживала за альпиниста, хотя он по крайней мере раз в несколько дней звонил.

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"В дальнейшем будет другая вершина, суперпроект. Будем поддерживать, конечно. И сильно будем ждать", – акцентировала Сидоренко.

Валентин Сипавин и Павел Сидоренко летом 2021 года совершили немало достижений. После закрытых из-за пандемии коронавируса границ, они покорили несколько "восьмитысячников". Сипавин успел поставить и новый рекорд Украины – в четвертый раз взошел на Эверест.