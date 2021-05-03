Несмотря на карантинные ограничения и противоэпидемиологические меры, украинцы решили не оставаться без майских праздников. Поэтому организуют пикники и гуляют под открытым небом.

Кто-то прогуливается по парку, кто-то отдыхает на пляже. В праздничные дни отдыхающих в Чернигове немало.

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Люди в один голос говорят, что устали от карантинных ограничений и хотят побыть на свежем воздухе. Особенно много горожан с маленькими детьми, в масках – единицы.

Напомним! Чернигов до сих пор находится в красной зоне карантина.

В городе запрещена работа развлекательных заведений, ресторанов и торговых центров. Впрочем на днях городские власти планируют ослабить карантин. Объяснили такое решение тем, что от ограничений страдают только предприниматели, которые не работают.

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Одесситы массово организовали пикники

А вот в Одессе, которая стала "желтой", склоны пляжей "усыпаны" палатками и мангалами. Одесситы массово выбрались на пикники: без масок и социальной дистанции.

Майские праздники в регионах Украины: смотрите сюжет 24 канала

Люди отметили, что просто устали от карантина. Тем временем в центральной части города туристический бум. Особенно популярный город – среди киевлян.

На улицах Киева стало больше людей

Стало больше людей и на улицах Киева. Столица в субботу, 1 мая, вышла из локдауна. Поэтому в Киеве открыли общественный транспорт, рестораны и ТРЦ.

Впрочем, из-за похолодания, киевляне не вышли массово на пикники. Однако начали собираться в парках без соблюдения дистанции. Люди отметили, что соблюдение карантинных ограничений – личное дело каждого.

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Впрочем, несмотря на ожидаемое увеличение скоплений людей на майские праздники, правительство не стало вводить дополнительные карантинные ограничения. Власть лишь призвала украинцев соблюдать правила безопасности. Однако через 3 недели Министерство Здравоохранения все же ожидает новую вспышку COVID-19 из-за массовых гуляний.