Украинцы смогут голосовать на местных выборах по месту фактического проживания

ЦИК приняла новый порядок изменения избирательного адреса. Согласно ему, внутренне перемещенные лица смогут голосовать на местных выборах по месту фактического проживания.

Что известно о принятии решения

Соответствующее решение Центральная избирательная комиссия приняла на заседании 18 мая, сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

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За него проголосовали 16 членов комиссии. Постановление вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Для чего украинцам позволили менять избирательный адрес

Документ делает переселенцев частью территориальных общин, где они фактически проживают, заявил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик.

Мы учли почти все пожелания, сделали все, чтобы документ отвечал тем ожиданиям, которые сегодня есть у граждан – участвовать в местных делах,

– отметил Дубовик.

Какова процедура изменения избирательного адреса

Изменить избирательный адрес можно будет в период с момента вступления процедуры до пятого дня с начала избирательного процесса.

К слову, избирательный процесс начинается за пятьдесят дней до дня очередных или внеочередных местных выборов. То есть в 2020 году украинцы, которые хотят изменить свой избирательный адрес, должны быть готовы сделать это в течение июля-августа.

Что известно о местных выборах в 2020 году