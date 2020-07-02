После распада Советского Союза в Украине произошла гиперинфляция. Люди оперировали купюрами в миллион купонов, а цены менялись чуть ли не ежедневно. Однако жить от того украинцы-миллионеры лучше не стали. Почему сейчас вновь заговорили о гиперинфляции и как это случилось 25 лет назад – читайте в материале ниже.

Як усі в Україні стали мільйонерами

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Почалося усе з того, що у 1992 році дефіцит бюджету України становив 12,2% від ВВП, і, зважаючи на відсутність доступу до ринків капіталу, був профінансований переважно за рахунок емісії грошей. Як наслідок – інфляція сягнула 2000%.

Що таке емісія? Це випуск в обіг нових грошових знаків. Емісія грошей є однією із найважливіших функцій, яку в Україні виконує Нацбанк. Йому належить монопольне право емісії національної валюти та організації її обігу.



Обсяг емісії грошей розраховується на підставі прогнозних макроекономічних показників розвитку економіки: обсягу валового внутрішнього продукту, інфляції, параметрів бюджету, доходів населення тощо.

У 1993 році у зв’язку з шаленою інфляцією з'явилися такі "гігантські" за обсягом купюри:

2 тисячі карбованців,

5 тисяч карбованців,

10 тисяч карбованців,

20 тисяч карбованців,

500 тисяч карбованців,

1 мільйон карбованців.

У 1994 році додалися в обіг ще й 200 000 та 500 000 карбованців.



500 тисяч карбованців / wikiphotos

Мабуть, нині багато хто вже й забув про існування такого числівника як квадрильйони, та у 1996 році всі легко ним оперували. Не кажучи вже про те, що всі громадяни були мільйонерами. Ходити до крамниці доводилося із величезною сумкою грошей, а ціни щораз зростали.

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Наприклад, межу малозабезпеченості було визначено у розмірі 6,8 мільйона карбованців – за тодішнім курсом – 34 долари.



Зворотня сторона мільона карбованців / wikiphotos

Приймати будь-які довгострокові рішення на тлі такого відчутного зростання цін було неможливо, пише економіст Олександр Жолудь. Таким чином, були введені заходи жорсткої економії, які дозволяли знизити рівень інфляції до двозначної цифри до 1995 року. Таке рішення мало тяжкі наслідки: так в 1994 році ВВП знизився більше як на 20%, так само впав і рівень особистих доходів громадян.



Випущена у 1994 році купюра у 200 тисяч карбованців

У вересні 1996 року, коли інфляція істотно знизилась, була запроваджена національна грошова одиниця – гривня замість купоно-карбованців, які замінили радянський рубль у 1992 році.

Одна гривня обмінювалась у співвідношенні 1:100 тисяч купоно-карбованців. Так з обігу вийшли мільйони карбованців, які люди величезними натовпами ходили обмінювати у банки.

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Чому заговорили про шалену інфляцію

Відставка, у яку збирається голова Нацбанку Яків Смолій, неабияк струсила українське суспільство. Йдеться про можливий підрив авторитету України в очах міжнародної спільноти та можливу шалену інфляцію.

Фінансовий експерт Сергій Фурса переконує, що у довгостроковій перспективі може статися економічна катастрофа, або так званий дефолт.

"Підрив довіри стався абсолютний. Тепер важко уявити, який вигляд матиме співпраця з МВФ і іншими нашими західними партнерами. Швидше за все, її не буде. Як і хотів 61% українців. А це прямий шлях до дефолту", – вважає фінансовий експерт.

Фінансистка Вікторія Войціцька застерігає, що емісія у такому випадку не врятує, а лише погіршить ситуацію.

Якщо ви включите друкарський верстат, інфляція з’їсть залишки збережень населення, перетворить їх зарплати в копійки, автоматично підвищаться ціни на ВСЕ, включно з продуктами харчування,

– пише фінансистка та ексдепутатка Вікторія Войціцька.

У соцмережах вже створили фотожабу на один ЗЕліард, можливо, ви вже бачили цю картинку.



Цю картинку активно поширюють у соцмережах / Зображення з фейсбук-сторінки Процишин офіційний

Користувачі жартують, що це "зейчики" в аналогії з білоруськими "зайчиками" або ж купюра номіналом в "одне дякую, дуже дякую".