Украинцы вышли на марш солидарности с Беларусью: пикетируют посольство – фото, видео
В центре Киева прошел марш солидарности с Беларусью. Общественные активисты хотят привлечь внимание международного сообщества к политическим репрессиям в соседней стране.
Участники марша также пикетируют посольство Беларуси. Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.
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Сначала активисты собрались на Майдане Независимости. Затем отправились маршем под памятник Михаилу Жизневскому, который погиб во время Революции Достоинства: там была минута молчания. После участники акции вновь вернулись на главную площадь Киева.
К маршу присоединились примерно 70 человек. Среди них были как граждане Украины, так и те, кто приехали из Беларуси и по тем или иным причинам находятся сейчас далеко от дома.
По словам организаторов, больше всего возмущает то, что в белорусской власти ничего не меняется. Активисты пришли, чтобы выразить свою поддержку тем, кого пытают в тюрьмах этой страны.
Марш солидарности с Беларусью и пикет посольства / фото 24 канала (Алла Жигадло)
Одна из участниц марша, белоруска Анастасия отметила: ситуация, которая складывается сейчас в Беларуси ее очень волнует. Ведь 97% граждан там не имеют права свободного выбора.
По неофициальным данным, действующую власть поддерживают только 3%, а 97% хотят перемен. Я бы очень хотела, чтобы эти изменения были. Ведь мы, белорусы, являемся мирными людьми, мы хотим новой жизни. Мы уже устали,
– пояснила она.
Еще один активист – Алексей – отметил, что в течение 25 лет не видел в своей стране никаких положительных изменений, становится только хуже. Из-за карантина он не может поехать в Беларусь, поэтому решил посетить марш солидарности в Киеве.
"Хочу поддержать своих земляков, которые сейчас находятся там, в Минске. Которых забирают в тюрьмы, бросают за решетку. Которые, в принципе, ничего не могут сделать. Но сейчас они начали собираться", – отметил он.
Марш солидарности с Беларусью в Киеве: смотрите видео
Что известно о протестах в Беларуси
- В Беларуси готовятся к президентским выборам, назначенным на 9 августа. 19 июня завершился сбор подписей за кандидатов для участия в президентских выборах.
- Начало предвыборной кампании в Беларуси отличилось задержанием оппозиционеров.
- Вечером 18 июня в центре Минска состоялся протест. Пикет поддержки превратился в "цепь солидарности", которая длилась больше 6 часов.
- Люди выстроились в "цепь солидарности" также в Гомеле, Могилеве, Бобруйске, Барановичах, Гродно, Витебске.
- 19 июня в Минске ОМОН начал вытеснять участников акции с проспекта Независимости. Начались задержания.