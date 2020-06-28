В центре Киева прошел марш солидарности с Беларусью. Общественные активисты хотят привлечь внимание международного сообщества к политическим репрессиям в соседней стране.

Участники марша также пикетируют посольство Беларуси. Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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Сначала активисты собрались на Майдане Независимости. Затем отправились маршем под памятник Михаилу Жизневскому, который погиб во время Революции Достоинства: там была минута молчания. После участники акции вновь вернулись на главную площадь Киева.

Справка. Жизневский участвовал в Евромайдане с первых дней. Входил в Самооборону Майдана. Последние 7 лет жил в Украине, ведь белорусская власть его преследовала. Погиб 22 января 2014 года ориентировочно в 9:00 от пули снайпера, которая попала в сердце.

К маршу присоединились примерно 70 человек. Среди них были как граждане Украины, так и те, кто приехали из Беларуси и по тем или иным причинам находятся сейчас далеко от дома.

По словам организаторов, больше всего возмущает то, что в белорусской власти ничего не меняется. Активисты пришли, чтобы выразить свою поддержку тем, кого пытают в тюрьмах этой страны.

Марш солидарности с Беларусью и пикет посольства / фото 24 канала (Алла Жигадло)

Одна из участниц марша, белоруска Анастасия отметила: ситуация, которая складывается сейчас в Беларуси ее очень волнует. Ведь 97% граждан там не имеют права свободного выбора.

По неофициальным данным, действующую власть поддерживают только 3%, а 97% хотят перемен. Я бы очень хотела, чтобы эти изменения были. Ведь мы, белорусы, являемся мирными людьми, мы хотим новой жизни. Мы уже устали,

– пояснила она.

Еще один активист – Алексей – отметил, что в течение 25 лет не видел в своей стране никаких положительных изменений, становится только хуже. Из-за карантина он не может поехать в Беларусь, поэтому решил посетить марш солидарности в Киеве.

"Хочу поддержать своих земляков, которые сейчас находятся там, в Минске. Которых забирают в тюрьмы, бросают за решетку. Которые, в принципе, ничего не могут сделать. Но сейчас они начали собираться", – отметил он.

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