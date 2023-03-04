Добили миллион за сутки: украинцы закрыли сбор на бионические протезы для военного

Несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию, украинцы продолжают жертвовать деньги на благотворительность, в том числе на протезы для военных. Собственно, было собрано за сутки более миллиона гривен на три бионических протеза для офицера ВСУ.

Следует сказать, что эти бионические протезы для офицера спецсил Андрея чрезвычайно важны. Он получил тяжелое ранение во время боевого задания на войне, потеряв обе руки, ногу и глаз.

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Собирали деньги в два подхода

По состоянию на вечер 4 марта этот сбор в Фейсбуке уже закрыт. Усилиями неравнодушных удалось собрать на этой платформе 49 635 долларов – это 1 миллион 800 тысяч гривен. Кроме того, люди донатили деньги на банку Monobank, ведь в общей сложности требовалось собрать 75 тысяч долларов.

Вместе с тем благотворители отмечали, что офицер Андрей потерял один глаз полностью, а другой видит всего на 10%. Именно поэтому они решили приобрести для военного бионичные руки и ногу.

Андрей служит Украине с 2015 года. Теперь наша ответственность вернуть ему подвижность и частично дать ему жизнь, которую он получил к этой тяжелой травме,

– говорится в сообщении.



Воин Андрей, нуждающийся в протезировании / Фото Revived Soldiers Ukraine

Фонд Приюта приобрел 101 БТР для украинской армии

К этой теме вспомним, что благодаря пожертвованиям людей благотворительный фонд Сергея Притулы приобрел 101 бронетранспортер. В частности, немало легендарных – FV103 Spartan.

Это действительно можно назвать историческим событием, ведь считалось, что закупки на такую сумму способно проводить только, скажем, министерство обороны. То есть украинцы еще раз доказали, что ничего невозможного нет.

Заметим, что приобретенная техника уже в распоряжении наших военных. Очевидно, она будет помогать Вооруженным Силам во время следующих контрнаступлений в регионах, пока контролируемых оккупантами.

Призвали людей активно приобщаться к сбору, в частности, ветеран Владимир Шередега "Шамиль" и парамедик Юлия Паевская "Тайра".