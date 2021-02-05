На території Чеської Республіки за 2020 рік поліція у справах іноземців виявили 7 093 особи, що незаконно перебувають в країні. Це майже на 25% більше, ніж в 2019 році. Найбільше серед затриманих виявилось українців.

У порівнянні з 2019 роком, кількість людей, затриманих на зовнішньому кордоні Шенгенського простору, зменшилася. Як пояснив Майер, це пов'язано зі зменшенням трафіку в міжнародних аеропортах майже на 80%.

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За словами глави поліції Чехії у справах іноземців Мілана Майера, на цю кількість сильно вплинули мігранти, затримані за порушення правил Міністерства охорони здоров'я. Через пандемію COVID-19 перебування у країні було заборонене.

Хто живе у Чехії нелегально

Також збільшилася кількість іноземців, які нелегально проживають в Чехії. У 2020 році їх було виявлено 6 645, а у 2019 – 5 174 осіб. Переважно це люди, які приїхали до Чехії легально, але залишилися там після закінчення дозволеного терміну.

Кого найбільше серед затриманих:

українців; молдаван; грузинів.

Кількість іноземців, що хотіли незаконно в'їхати в Чехію через зовнішній кордон Шенгенської зони, знизилося з 503 до 448. Це число зменшилось в другому кварталі, після введення протиепідеміологічних заходів у березні 2020 року поліція у справах іноземців затримала всього одну людину.

Куди намагались втекли

У 2020 році поліція також затримала 486 біженців, які хотіли потрапити в іншу країну через Чехію. У порівнянні з 2019 роком, їх стало на 220 більше.

В основному вони переміщалися на фургонах і вантажівках з Словаччини в Німеччину. Більшість мігрантів були з Афганістану, за ними слідували сирійці, марокканці і турки. За словами Майера, найбільше проблем в поліції з афганцями, які часто прикидаються неповнолітніми.