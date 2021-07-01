Среди людей, которые там застряли, был турист из Днепра Иван Михайленко. Он 1 июля обнародовал в сети видео, которое снял в зале, где все ждали.
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Все сидели на полу
Мужчина на видео рассказал, что возобновления работы аэропорта пришлось ждать без воды и еды. Кроме того не организовали даже мест для сидения.
Вот в таком состоянии лагеря беженцев приходится ждать. Все сидят на полу, полотенцах и транспортных лентах,
– добавил Михайленко.
Также он добавил, что туалеты в аэропорту перестали работать. Это обусловлено тем, что смыв в них работает на электричестве.
Представители туроператоров убегали
Мужчина также рассказал, что люди пытались попросить по крайней мере организовать места для сидения представителей туроператора. Однако сотрудники компании Anex Tour только слушали и начинали убегать.
Сначала исчезли 2 девушки из Украины. Позже говорили с турецким работником туроператора, однако он также ушел оттуда. При этом людей продолжали привозить в аэропорт даже через 5 часов после отключения электричества.
Аэропорт Бодрум, где застряли туристы: видео Obozrevatel
Что было известно ранее
- Свет выключили в 11:00.
- Люди сидели в жарком помещении примерно 12 часов.
- Туда привезли воду, однако поставили так, что никто даже не понял, можно ли ее брать.
- Затем также были бургеры, которых хватило не на всех.
- Застряли там не только люди, которые должны были вылететь, но и те, кто прилетел.
- Украинские туристы только в 00:40 начали проходить контроль.
- Вылетели оттуда уже в 01:30