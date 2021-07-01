Среди людей, которые там застряли, был турист из Днепра Иван Михайленко. Он 1 июля обнародовал в сети видео, которое снял в зале, где все ждали.

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Все сидели на полу

Мужчина на видео рассказал, что возобновления работы аэропорта пришлось ждать без воды и еды. Кроме того не организовали даже мест для сидения.

Вот в таком состоянии лагеря беженцев приходится ждать. Все сидят на полу, полотенцах и транспортных лентах,

– добавил Михайленко.

Также он добавил, что туалеты в аэропорту перестали работать. Это обусловлено тем, что смыв в них работает на электричестве.

Представители туроператоров убегали

Мужчина также рассказал, что люди пытались попросить по крайней мере организовать места для сидения представителей туроператора. Однако сотрудники компании Anex Tour только слушали и начинали убегать.

Сначала исчезли 2 девушки из Украины. Позже говорили с турецким работником туроператора, однако он также ушел оттуда. При этом людей продолжали привозить в аэропорт даже через 5 часов после отключения электричества.

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