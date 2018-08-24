Украинцы аплодисментами встречали военных НАТО: журналистка поделилась впечатлениями о параде

Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают День независимости. На Крещатике в Киеве, прошел торжественный парад.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондентка 24 канала.

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По ее словам, на главной улице столицы было много людей и все они верят украинской армии. Когда шла колонна ветеранов, люди аплодировали и скандировали "Слава Героям".

Также аплодисментами украинцы встречали военных НАТО, несмотря на предостережения, которые были еще пару лет назад. Многие приехали из других регионов, чтобы поздравить военных.

Анастасия Крымова сказала, что парад проводить надо, военные должны понимать для кого они воюют, а украинцы понимали, что им есть кого защищать.

Также, сегодня впервые колонной прошлись девушки-военнослужащие. Парни из толпы кричали: "Девчонки, вы крутые!".