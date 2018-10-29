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      Украинцы бегут от проблем, когда едут работать за границу, – психолог

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      Заробитчане
      Заробитчане / 1news.com.ua

      Уезжая работать за границу, украинцы бегут от проблем в своей стране, потому что в Украине люди чувствуют себя незащищенными.

      Об этом в эфире "112 Украина" сказала психолог Наталья Кухтина.

      "Люди уезжают не только за деньгами. Люди еще едут от проблем. И когда человек не видит в себе ресурса или не способен на решение каких-то проблем, которые у него есть, он таким образом минимизирует свои психологические человеческие риски. И здесь деньги не решат эту задачу, потому что здесь вопрос не только в деньгах. Плюс люди еще хотят чувствовать себя защищенными. Зарплату подняли, а как с законодательством? Как будет со всеми юридическими формами защиты человека? И поэтому потребность в безопасности, а не только в деньгах, вот это является причиной", – сказала она.

      В то же время, не ознакомившись с законодательством страны, в которую человек выехал работать, он наталкивается на множество проблем.

      "Безответственность человека, который делает такой выбор. Он как бы из двух бед выбирает меньшую. Он, уезжая работать, например, в Польшу, Чехию, вот в эти близлежащие страны, не изучает законодательство этих стран, потому что психология: как-то будет. Как-то будет, как-то устроимся. Нет, так там не бывает. Они не изучают культуру этих стран. Раз они не знают, то они не будут придерживаться правил. Это будет вызывать у местного населения протест. Они не любят этих людей, и они, выезжая в эти страны, относятся к этим людям просто как к эксплуататорам. И, естественно, они получают обратную реакцию неуважения, издевательства. Но кто на чью территорию приехал? И если человек приезжает на эту территорию, он должен как минимум иметь максимум информации, и он должен уважать эту территорию. Тогда и к нему будут относиться с уважением", – добавила она.

      Ранее в Министерстве социальной политики заявили, что трудовая миграция успела коснуться 9 млн украинцев.

      Теги: Новости Украины Заробитчане
      Источник: 24 Канал
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