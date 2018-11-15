Украинцы больше не будут платить консульский сбор за визу в популярной туристической стране

С 15 ноября правительство Таиланда отменило консульский сбор, который должны платить граждане Украины по прибытии в страну.

Соответствующее решение должно вступить в силу с 1 декабря 2018 года.

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Однако 14 ноября полномочный посол Украины в королевстве Таиланд сообщил, что согласно уточненному решению, оно вступает в силу уже с 15 ноября.

Отныне украинцы, которые приезжают в Таиланд, не будут платить консульский сбор в размере примерно 60 долларов США за получение туристической визы по прибытию в страну.

До уваги українців, які планують відпустку в Таїланді. Відповідно до уточненого рішення тайського Уряду вже з 15 листопада (а не з 1 грудня 2018 р. як планувалося) українці не сплачуватимуть консульський збір у розмірі близько 60$ за отримання туристичної візи по прибуттю! — Andriy Beshta (@Andriy_Beshta) 14 листопада 2018 р.

Напомним, со 2 ноября в Украине начал действовать безвизовый режим с Катаром.