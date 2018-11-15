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      Украинцы больше не будут платить консульский сбор за визу в популярной туристической стране

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      Таиланд отменяет консульский сбор для украинцев
      Таиланд отменяет консульский сбор для украинцев / unsplash.com

      С 15 ноября правительство Таиланда отменило консульский сбор, который должны платить граждане Украины по прибытии в страну.

      Соответствующее решение должно вступить в силу с 1 декабря 2018 года.

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      Однако 14 ноября полномочный посол Украины в королевстве Таиланд сообщил, что согласно уточненному решению, оно вступает в силу уже с 15 ноября.

      Отныне украинцы, которые приезжают в Таиланд, не будут платить консульский сбор в размере примерно 60 долларов США за получение туристической визы по прибытию в страну.

      via GIPHY

      Напомним, со 2 ноября в Украине начал действовать безвизовый режим с Катаром.

      Теги: Новости Украины Безвизовый режим Таиланд
      Источник: 24 канал
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