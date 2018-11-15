Украинцы больше не будут платить консульский сбор за визу в популярной туристической стране
С 15 ноября правительство Таиланда отменило консульский сбор, который должны платить граждане Украины по прибытии в страну.
Соответствующее решение должно вступить в силу с 1 декабря 2018 года.
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Однако 14 ноября полномочный посол Украины в королевстве Таиланд сообщил, что согласно уточненному решению, оно вступает в силу уже с 15 ноября.
Отныне украинцы, которые приезжают в Таиланд, не будут платить консульский сбор в размере примерно 60 долларов США за получение туристической визы по прибытию в страну.
Напомним, со 2 ноября в Украине начал действовать безвизовый режим с Катаром.
Источник: 24 канал
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