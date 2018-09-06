"Украинцы чувствуют рок-н-ролл до самой сердцевины!": американская звезда тронула заявлением

Бас-гитарист украинско-американской гранж-рок-группы The Gitas Сел Рамаццини, поделился впечатлениями от музыкального тура, который недавно прогремел в Украине.

Об этом говорится в интервью Екатерины Петренко для 24 канала: Когда охранники избивают фанов, я начинаю бить охранников, – фронтмен The Gitas и Дымна Сумиш

Украинские фанаты сумасшедшие и страстные. Мне кажется, Украина до сих пор ощущает рок-н-ролл до самой сердцевины! На самом деле украинцы очень похожи на латиноамериканцев. Они экспрессивно чувствуют музыку, потому что не отстраняются от нее, а отдаются на все 100%,

– прокомментировал Сел.

Он добавил, что круто играть как в Лос-Анджелесе, так и в Киеве. Однако, в Украине он получил больше энергии от поклонников.

"Когда отдаешь – тебе возвращается. Большая радость играть здесь", - подытожил Сел.

Кто такие The Gitas?Украинско-американску гранж-рок-группу, основал украинский музыкант и продюсер, бывший фронтмен культовой украинской группы "Димна Сумиш" Александр Чемеров в 2014-м году в Лос-Анджелесе.

Группа выпустила два альбома "Beverly Kills"(2017) и "Garland"(2015) и работает над третьим.



В 2019-м The Gitas отправится в мировой тур по Аргентине, Бразилии, Мексике, Германии, Польше и Украине.