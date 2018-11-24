Украинцы гибнут из-за Кремля: Турчинов приравнял трагедию Голодомора к войне на Донбассе

Украинцы продолжают гибнуть от руки Кремля. Почти век назад страна-агрессор пыталась уничтожить украинский народ голодоморами, а сегодня развязала ожесточенную войну на Донбассе.

Об этом говорится в обращении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова по случаю Дня памяти жертв голодоморов.

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Сегодня на украинской земле вновь идут боевые действия, гибнут лучшие сыны и дочери нашей страны. И как почти век назад, главным виновником трагедии является Кремль. Но врагу нас не одолеть! Мы должны победить! Победить ради себя, ради тех миллионов невинно замученных, кто мечтали о свей свободной Украине,

– подчеркнул Турчинов.

По его словам, Кремль срежиссировал голодомор, чтобы уничтожить украинцев. Для того, чтобы не допустить огласки о трагедии, "сталинские палачи" уничтожали всех, кто хотел рассказать миру правду о том, что на самом деле творится в Украине.

"Искусственный голод в Украине – настоящий геноцид украинского народа – одно из крупнейших преступлений кремлевских палачей во главе со Сталиным. В те страшные времена кусок хлеба стоил кое-где больше жизни. Умирали сначала сотни, потом тысячи, потом миллионы... А рядом с селами, что голодали, гнили миллионы пудов хлеба", – сказал Турчинов.

Секретарь СНБО отметил, что главной целью коммунистического режима было стремление полностью уничтожить традиции украинцев, нашу духовную культуру, память, подавить освободительное движение и сломить извечное стремление к свободе.

Также, он призвал вспомнить всех, кто пострадал от Голодоморов и жертв этой трагедии и зажечь в 16 часов свечу памяти.

Напомним, ранее канадский сенатор Рейнел Андрейчак во время чествования жертв Голодомора заявила, что современное поколение обязано защитить память жертв Голодомора в Украине 1932-33 годов. И весь мир должен осознавать актуальность этой трагедии через 85 лет спустя.

Что такое Голодомор в Украине?Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.

Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине: