"Украинцы имеют свою церковь назло России": как польские СМИ отреагировали на Томос для ПЦУ

Польские СМИ отреагировали на получение православной церковью Украины Томоса об автокефалии. Подчеркивая важность этих событий для истории, они констатируют: украинцы теперь имеют собственную, далекую от Москвы церковь.

На предоставление Варфоломеем Томоса Православной церкви Украины отреагировал ряд польских изданий.

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Так, издание РАР обращает внимание на то, что РПЦ противодействует автокефалии для Украинской церкви, считая Украину своей канонической территорией. Издание отмечает, церемония передачи Украине Томоса стала последним этапом предоставления Украинской церкви независимости.

Польское агентство отмечает, что Томос митрополит Епифаний получил в день Святой Вечери – 6 января, а на торжествах присутствовало руководство государства во главе с Президентом Украины Петром Порошенко.

К тому же издание отмечает, что к Украинской церкви начали присоединяться общины, принадлежащие УПЦ (МП). Сейчас их количество перевесило 40 приходов.

В Newsweek Polska подчеркивают – украинцы теперь имеют собственную церковь назло России.

Создание независимой церкви и частичное отстранение от влияния Русской церкви является историческим моментом для украинцев. Речь идет не только о символах, но и о влиянии, которое московский патриарх Кирилл – лояльный к Владимиру Путину – имел на души миллионов украинских граждан в течение многих лет,

– отмечает издание.

В конце концов, отмечают авторы, "слово с амвона было даже сильнее, чем кремлевские СМИ".

Издание Gazeta Wyborcza пишет, что Вселенский патриарх Варфоломей сделал украинскую православную церковь полностью независимой от Москвы. В "Избирательной" отмечают, что против предоставления автокефалии украинской церкви очень решительно выступала Русская православная церковь, которая до сих пор играла доминирующую роль в религиозной жизни Украины.

Авторы материала также отмечают, что после формального признания независимости следует ожидать переход "московского" имущества в "украинские" руки. Это, как пишет издание, российский лидер Владимир Путин уже назвал "грабежом". Однако "Избирательная" отмечает, что согласно украинскому законодательству церкви в Украине принадлежат религиозным общинам. Поэтому только они решают, которому патриарху подчиняться. Зато монастыри являются собственностью государства, которую церковь лишь арендует.

Польское издание также подчеркивает, что автокефалия Украины "всколыхнула" мировое православие. В частности, в Москве решили, что теперь именно РПЦ является мировым центром православия, вокруг которого должны сосредоточиться все другие церкви, отказываясь подчиняться Вселенскому патриарху. В этом контексте польская газета отмечает, что на стороне Москвы стала и Польская автокефальная православная церковь.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.



Уже 6 января ПЦУ получила Томос от Варфоломея. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Что такое Томос?

Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного стороя.

Напомним, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. В течение 2 недель после объединительного Собора к ПЦУ решили перейти десятки приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины от УПЦ Московского патриархата.

Как создавали единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украина и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.