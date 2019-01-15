Украинцы Кравец и Кучер проиграли матч Кубка Турции бывшей команде Селезнева

В первом домашнем матче 1/8 финала Кубка Турции "Кайсериспор", за который играют украинцы Александр Кучер и Артем Кравец, проиграл бывшей команде Евгения Селезнева "Акхисар" – 1:2.

Кравец отыграл полный поединок, а Кучер вышел на замену на 10 минуте вместо травмированного партнера.

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Добавим, что ответный матч на поле действующего обладателя трофея состоится 22 января.

Напомним, что 10 января Евгений Селезнев официально стал игроком испанской "Малаги". Клуб арендовал игрока у турецкого "Аксихара".

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