Украинцы Кравец и Кучер проиграли матч Кубка Турции бывшей команде Селезнева
В первом домашнем матче 1/8 финала Кубка Турции "Кайсериспор", за который играют украинцы Александр Кучер и Артем Кравец, проиграл бывшей команде Евгения Селезнева "Акхисар" – 1:2.
Кравец отыграл полный поединок, а Кучер вышел на замену на 10 минуте вместо травмированного партнера.
Читайте также: Спортивный директор "Малаги" рассказал, зачем клуб приобрел Селезнева
Добавим, что ответный матч на поле действующего обладателя трофея состоится 22 января.
Напомним, что 10 января Евгений Селезнев официально стал игроком испанской "Малаги". Клуб арендовал игрока у турецкого "Аксихара".
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта 2018 , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая 2018 , 06:50
"Васку да Гама" в первом матче победил "Коритибу"2 июня 2011 , 20:27
Гонки: Бруно Сенна перебрался в гонки на выносливость6 февраля 2013 , 09:53
"Валенсия" готовит грандиозную трансферную кампанию, "Атлетико" нужен лидер "Лацио"16 января 2014 , 09:00
"Барселону" могут исключить из Примеры8 октября 2014 , 13:36