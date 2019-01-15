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      Украинцы Кравец и Кучер проиграли матч Кубка Турции бывшей команде Селезнева

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      Артем Кравец
      Артем Кравец / kayserispor.org.tr

      В первом домашнем матче 1/8 финала Кубка Турции "Кайсериспор", за который играют украинцы Александр Кучер и Артем Кравец, проиграл бывшей команде Евгения Селезнева "Акхисар" – 1:2.

      Кравец отыграл полный поединок, а Кучер вышел на замену на 10 минуте вместо травмированного партнера.

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      Добавим, что ответный матч на поле действующего обладателя трофея состоится 22 января.

      Напомним, что 10 января Евгений Селезнев официально стал игроком испанской "Малаги". Клуб арендовал игрока у турецкого "Аксихара".

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      Теги: Спорт Футбол Новости Турции
      Источник: 24 Канал
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