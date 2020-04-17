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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Украинцы массово перешли на электросамокаты и велосипеды во время карантина: видео

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      В период карантина междугородное и межрегиональное транспортное сообщение практически полностью прекращено. Также с ограничениями работает общественный транспорт. Поэтому украинцы используют альтернативные виды транспорта, чтобы добраться до места назначения. Как они передвигаются по городам в условиях карантина – читайте в материале 24 канала.

      Працівник служби безпеки підприємства Олег живе за Києвом. У місто він добирається з автомобільними попутниками. Чоловік розповів, що для цього використовує сервіс BlaBlaCar, а також різні спільноти у вайбері.

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      Олег немає спеціальної перепустки, з якою дозволено їздити в громадському транспорті. Замість неї – лист від підприємства, однак навіть з ним чоловіка не впустили в тролейбус. Тому Олегу довелося йти пішки на роботу.


      Без відповідної перепустки Олега не пропустили в громадський транспорт / Скриншот з відео

      Водій тролейбуса Анатолій також немає спеціальної перепустки. Він зазначив, що добирається на роботу своїм автомобілем.

      У громадський транспорт пускають не більше людей, ніж є сидячих місць. Деякі пасажири розповіли, що з пересадками добираються до місця призначення, тож на це витрачають вдвічі більше часу.

      Їду на кінцеву Троєщини, вистою там чергу, сідаю в 5-й тролейбус – це тільки зранку, і їду на роботу,
      – повідомив начальник лабораторії електровимірювань Станіслав.

      У Києві під час карантину громадським транспортом користуються понад 40 тисяч пасажирів щодня. Це – медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, працівники сфери ЖКГ, продуктових магазинів та аптек.

      Киянин Павло не належить до жодної з категорій, тож на роботу дістається електросамокатом, який купив задовго до карантину. Менше, ніж за 15 хвилин  він долає 6 кілометрів.


      Киянин Павло їздить на електросамокаті під час карантину / Скриншот з відео

      "Він повністю заряджається за 5 годин, і потім можна їхати 30 кілометрів", – пояснив Павло.

      Однак чоловік відзначив, що столичні дороги не пристосовані до такого транспорту. Електросамокат має не дуже великі колеса, тож навіть тротуарами їздити складно.

      Мешканці Рівного масово пересіли на велосипеди. До прикладу, Валерій з товаришем їздять так щодня.

      Через це у веломайстерень побільшало роботи – більше, ніж 20 звернень на день.

      Трансмісія зношується, резина, покришки, гальмівні колодки. У людей зараз не дуже багато грошей, всі хвилюються, щоб їм не дорого обійшовся ремонт,
      – розповів веломайстер Андрій.

      Також мешканці Рівного долучилися до міжнародного флешмобу "30 днів на велосипеді". Щодня вони викладають свої селфі та кілометраж у фейсбук. Згодом – боротимуться за призи.

      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Ровно Новости Киева Транспорт
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