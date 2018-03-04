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Украинцы массово потерялись в Карпатах

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Туристы в Карпатах (иллюстрация)
Туристы в Карпатах (иллюстрация) / Соцсети

Накануне к сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области поступило сразу три сообщения о том, что в горных массивах Раховского и Межгорского районов заблудились туристы.

Соответствующую информацию обнародовал пресс-центр ведомства на своем официальном сайте.

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Отмечается, что первый случай произошел в Раховском районе – спасателям сообщили, что вблизи долины Драгобрат во время катания на лыжах заблудился 16-летний киевлянин.

Следовательно, к его поискам были привлечены 6 спасателей Ясинянского горного поисково-спасательного отделения и один автомобиль. Также в поисках помогали и общественные спасатели на ратраке (ратрак – специальное транспортное средство на гусеничном ходу, используется для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс – "24").

В итоге парня удалось найти в районе долины Вурда и доставить к месту, где он остановился на отдых. Подчеркивается, что потерпевший находился в удовлетворительном состоянии.

Также в этот день поисково-спасательные работы проводили и спасатели Воловецкого района, поскольку их известили, что в районе горы Гемба потеряли ориентиры и потерялись двое мужчин, которые являются жителями Львова. Потерянных туристов нашли вечером 3 марта.

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Кроме того, в этом же районе потерялись три туриста, что шли маршруту село Пилипец – водопад Шипот – гора Высокий Верх. Как выяснилось, это жительница Киева 1999 года рождения, житель Тернополя 1998 года рождения и житель города Стрый Львовской области 1998 года рождения.

К их поискам были привлечены 3 отделения горноспасателей. В результате днем ​​4 марта туристов нашли и доставили в село Пилипец. К слову, в медицинской помощи они не нуждались.

Теги: Новости Украины Новости Львова ГСЧС Новости Закарпатья Путешествия Новости Киева отдых Тернополь
Источник: 24 Канал
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