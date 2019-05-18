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      Украинцы могут получить иностранную пенсию: кто и сколько

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      Работники могут получить иностранную пенсию
      Работники могут получить иностранную пенсию / Фото из открытых источников

      Украинцы, находящиеся на заработках за рубежом, могут рассчитывать на иностранную пенсию. Соответствующие соглашения относительно этого Украина заключила с 21 государством.

      По информации издания "Сегодня", соглашения о социальном обеспечении за рубежом касаются только тех мигрантов, которые работают по договору и платят налоги.

      Читайте также: Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий в Украине

      Получить пенсию украинцы могут за отработанный период или с зачислением трудового стажа в Украине.

      Гражданам Украины необходимо иметь 25 лет страхового стажа. При условии недостаточного количества отработанных лет, пенсионные выплаты будут минимальными – 1497 гривен в месяц.

      Страны, подписавшие о социальном обеспечении:

      1. Беларусь;
      2. Армения;
      3. Казахстан;
      4. Киргизстан;
      5. Российская Федерация;
      6. Таджикистан;
      7. Туркменистан;
      8. Узбекистан;
      9. Венгрия;
      10. Молдова;
      11. Грузия;
      12. Азербайджан;
      13. Монголия;
      14. Румыния;
      15. Латвия;
      16. Королевство Испания;
      17. Литва;
      18. Эстония;
      19. Словакия;
      20. Чехия;
      21. Болгария.

      Эксперты отметили, что каждой из приведенных стран подписано соглашение на различных условиях. К примеру, чтобы получить в Польше пенсию надо официально отработать год.

      Украинцам, которые работают на сезонных работах, рекомендуют уточнить у своего работодателя, платит ли он взносы. Если же он этого не выполняет, то пенсия в таком случае выплачиваться не будет.

      Какие документы необходимы для получения иностранной пенсии?

      •Копия контракта.

      • Копия разрешения на работу в государстве трудоустройства.
      • Документ о подтверждении уплаты страховых и пенсионных выплат в государстве трудоустройства.
      • Заявление в Пенсионный фонд.

      Куда обратиться, чтобы получить пенсию? Чтобы страховой стаж за границей учли в Украине, нужно обращаться в Пенсионный фонд.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Деньги Зарплата Новости Польши Иммигранты Пенсионный фонд Пенсия
      Источник: 24 канал
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