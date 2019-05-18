Украинцы могут получить иностранную пенсию: кто и сколько
Украинцы, находящиеся на заработках за рубежом, могут рассчитывать на иностранную пенсию. Соответствующие соглашения относительно этого Украина заключила с 21 государством.
По информации издания "Сегодня", соглашения о социальном обеспечении за рубежом касаются только тех мигрантов, которые работают по договору и платят налоги.
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Получить пенсию украинцы могут за отработанный период или с зачислением трудового стажа в Украине.
Гражданам Украины необходимо иметь 25 лет страхового стажа. При условии недостаточного количества отработанных лет, пенсионные выплаты будут минимальными – 1497 гривен в месяц.
Страны, подписавшие о социальном обеспечении:
- Беларусь;
- Армения;
- Казахстан;
- Киргизстан;
- Российская Федерация;
- Таджикистан;
- Туркменистан;
- Узбекистан;
- Венгрия;
- Молдова;
- Грузия;
- Азербайджан;
- Монголия;
- Румыния;
- Латвия;
- Королевство Испания;
- Литва;
- Эстония;
- Словакия;
- Чехия;
- Болгария.
Эксперты отметили, что каждой из приведенных стран подписано соглашение на различных условиях. К примеру, чтобы получить в Польше пенсию надо официально отработать год.
Украинцам, которые работают на сезонных работах, рекомендуют уточнить у своего работодателя, платит ли он взносы. Если же он этого не выполняет, то пенсия в таком случае выплачиваться не будет.
Какие документы необходимы для получения иностранной пенсии?
•Копия контракта.
• Копия разрешения на работу в государстве трудоустройства.
• Документ о подтверждении уплаты страховых и пенсионных выплат в государстве трудоустройства.
• Заявление в Пенсионный фонд.
Куда обратиться, чтобы получить пенсию? Чтобы страховой стаж за границей учли в Украине, нужно обращаться в Пенсионный фонд.