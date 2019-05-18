Украинцы могут получить иностранную пенсию: кто и сколько

Украинцы, находящиеся на заработках за рубежом, могут рассчитывать на иностранную пенсию. Соответствующие соглашения относительно этого Украина заключила с 21 государством.

По информации издания "Сегодня", соглашения о социальном обеспечении за рубежом касаются только тех мигрантов, которые работают по договору и платят налоги.

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Получить пенсию украинцы могут за отработанный период или с зачислением трудового стажа в Украине.

Гражданам Украины необходимо иметь 25 лет страхового стажа. При условии недостаточного количества отработанных лет, пенсионные выплаты будут минимальными – 1497 гривен в месяц.

Страны, подписавшие о социальном обеспечении:

Беларусь; Армения; Казахстан; Киргизстан; Российская Федерация; Таджикистан; Туркменистан; Узбекистан; Венгрия; Молдова; Грузия; Азербайджан; Монголия; Румыния; Латвия; Королевство Испания; Литва; Эстония; Словакия; Чехия; Болгария.

Эксперты отметили, что каждой из приведенных стран подписано соглашение на различных условиях. К примеру, чтобы получить в Польше пенсию надо официально отработать год.

Украинцам, которые работают на сезонных работах, рекомендуют уточнить у своего работодателя, платит ли он взносы. Если же он этого не выполняет, то пенсия в таком случае выплачиваться не будет.

Какие документы необходимы для получения иностранной пенсии?

•Копия контракта.

• Копия разрешения на работу в государстве трудоустройства.

• Документ о подтверждении уплаты страховых и пенсионных выплат в государстве трудоустройства.

• Заявление в Пенсионный фонд.

Куда обратиться, чтобы получить пенсию? Чтобы страховой стаж за границей учли в Украине, нужно обращаться в Пенсионный фонд.