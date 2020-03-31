Украинцы могут умирать не только от коронавируса

Главное – сохранение человеческих жизней, при этом мы не должны забывать о том, что от голода и бунтов может умереть больше, чем от коронавируса.

Не завидую нынешнему премьеру.

Дилемма человеческих жизней: 1) сохранить максимальное количество жизней, введя карантин и растянув пик заболевания вместе с нагрузкой на кастрированную медсистему, или 2) сохранить максимальное количество жизней, удержав экономическую активность, не дать людям умереть от голода?

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Если отпустить ситуацию, то пик заболеваний ожидается в 20-х числах апреля. Это не только пик новых заболеваний, а и пик смертности.

Если продлевать карантин, то про голод – это не метафора.

У украинцев деньги к существованию закончатся к середине апреля. Затем пойдут погромы магазинов, голодные бунты, введение ЧП и безумный социальный протест, который помножит на "ноль" все заслуги карантина по нераспространению вируса.

Есть мнение, что карантином мы спасем то же количество людей, которое потеряем без возможности лечить или оперировать от других болезней. И это без учета последствий голода.

Но это верхний уровень информации. Что глубже:

– карантин приведет к массовой скрытой безработице;

– более 1,7 млн украинцев останутся без зарплаты, а вместе с этим и их семьи;

– ВВП по итогам года упадет более чем на 10%;

– дефицит бюджета превысит 300 млрд грн;

– местные бюджеты недополучат в месяц 5 − 7 млрд грн.

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Помимо этого, будут разорваны бизнес-цепочки, внешнеэкономическая деятельность ограничится. Будут заморожены стройки. Вместе с этим вырастет напряженность общества. Сотни тысяч инвесторов в недвижимость будут "кинуты". Вырастет преступность.

Повторюсь, дилемма непростая. Но на месте премьера я бы выбрал такой план:

1. Использовать карантин только для групп высокой степени риска (старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями).

2. Обеспечить именно этих людей доставкой продуктов питания (за счет бюджета) на срок действия карантина.

3. Максимально сохранить экономическую активность.

4. Применять жесткие меры санзащиты. В общественных местах, транспорте – только в масках и перчатках.

5. Компенсация зарплаты людям, потерявшим ее от введения карантина (старшее поколение).

6. ФОПам – частичную компенсацию потерь оборота вследствие карантина.

7. Отмена на срок действия карантина ЕСВ и НДФЛ + 1 месяц при сохранении заработной платы.

8. Компенсация местным бюджетам недополученных сумм от НДФЛ из центрального бюджета.

9. Бизнесу – пакет поддержки:

– отсрочка оплаты налогов на срок действия карантина +1 месяц;

– Фонд поддержки МСП – льготные кредиты (без залогов с низкой ставкой – до 10%);

– кредитование бизнеса под госгарантию через банки;

– запуск поддержки экспортеров;

– Фонд поддержки ипотечного кредитования – компенсация ставки до 10% и срок кредита от 15 лет;

– увеличить финансирование медицины, закупки оборудования, средств защиты.

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Где брать ресурсы:

– оптимизация статей расходов бюджета;

– мягкая девальвация до 30 грн/долл позволит увеличить доходы экспортеров и поступления в бюджет;

– увеличение дефицита бюджета и финансирование его за счет долговых обязательств;

– международные займы и помощь МФО.

Для нас главное – сохранение человеческих жизней, при этом мы не должны забывать о том, что от голода и бунтов может умереть больше, чем от коронавируса. При этом на экономике и государственности может быть поставлен крест.